退伍軍人病｜飲用水機含菌超標165倍 養和醫院已停用涉事裝置

一名89歲男子在養和醫院留院期間感染退伍軍人病，衞生防護中心其後調查感染源頭，發現養和醫院內一款供應冷卻煮沸水的裝置抽取的水樣本，證實對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性反應，並與病人的呼吸道樣本屬同一基因序列型，懷疑是病人的感染源頭。養和醫院已全面停用涉事的供水裝置。曾與病人在同一樓層留醫的其餘137人已接受醫學監測，暫時沒有人感染退伍軍人病。

供應商：涉事供水裝置只供應予養和醫院

涉事的供水裝置由露之泉淨水設備有限公司供應，產品名稱為「BC-Tap Classic BA-Heat Exchange」。根據供應商提供的資料，涉事供水裝置只供應予養和醫院，未有供應其他醫院。為審慎起見，衞生署今日再次去信提醒全港私家醫院，為病人提供飲用水時，須嚴格遵守「預防退伍軍人病工作守則」。

衞生防護中心：兩水樣本桿菌超標29至165倍

衞生防護中心補充，中心共有從醫院大樓水箱及病人入住的樓層採集了10個水樣本及6個環境樣本，當中從病人樓層茶水間內一個供應冷卻煮沸水裝置的出水位採集的兩個水樣本，對嗜肺性退伍軍人桿菌（非1型）呈陽性反應，濃度為每毫升3至16.6個菌落形成單位，遠高於醫院高風險區供水系統的行動水平29至165倍。

基因排序分析顯示，病人的呼吸道樣本與上述陽性水樣本的基因序列型相同。其餘樣本，包括兩個從水箱採集的水樣本、六個在病人住的單人病房採集的水樣本和六個環境樣本，全部對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陰性反應。

養和醫院同款裝置均對退伍軍人桿菌呈陽性。（資料圖片）

醫院同款裝置均對退伍軍人桿菌呈陽性

為協助評估涉事裝置風險，中心在院內同款供應冷卻煮沸水裝置抽取19個水樣本和一個環境樣本作進一步化驗。公共衞生化驗服務處的化驗結果顯示，一個環境樣本和其中四個水樣本驗出對嗜肺性退伍軍人桿菌呈陽性，濃度介乎每毫升0.3至12.9菌落形成單位。尚有兩個水樣本的化驗仍在進行中。

疑金屬水導管未定期消毒導致退伍軍人桿菌滋生

中心早前聯同機電工程署到醫院深入調查後發現，該款供應冷卻煮沸水的裝置因內置的冷卻系統包含一條較長並捲成線圈狀的金屬水導管，在裝置不使用時存有靜止溫水，温度長期維持在有利退伍軍人桿菌滋生的範圍，而該些靜止及可能受退伍軍人桿菌污染的溫水經裝置輸出後會被直接飲用，該金屬水導管亦沒有定期進行消毒清潔。

養和醫院全面停用有關裝置 提供瓶裝水取代

養和醫院事後已按中心指示，為相關病房的供水系統進行徹底消毒，亦已停用涉事的供應冷卻煮沸水裝置，改發瓶裝水給病人飲用。

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