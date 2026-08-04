過渡性房屋︱政府撥款6655萬元 資助牛頭角前校舍改建過渡屋 涉121伙

「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」評審委員會今午（4日）開會，同意撥款6,655萬元，資助基督教家庭服務中心將觀塘牛頭角上邨前香港道教聯合會雲泉學校舊址，改建為過渡性房屋，預計提供121個單位。

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前香港道教聯合會雲泉學校。

項目設獨立廚廁 料明年首季動工

項目以「成家」命名，預計明年第一季動工，建築期約為九個月，最快明年第三季或第四季落成。項目位處公共屋邨之內，周邊生活與交通配套齊全，每個單位均設獨立洗手間、淋浴間及開放式煮食空間，室內樓面面積主要介乎約17至32平方米，提供可供二至三人以至三至四人入住的單位，配合不同家庭需要。項目亦會預留空間作休憩、居民互助及舉辦活動之用，而營運機構將提供活動室及洗衣房等基本服務。

擬改裝為過渡性房屋的前香港道教聯合會雲泉學校校舍。房屋局fb

2.15萬過度屋已投入服務

截至今年7月底，全港過渡性房屋已有超過21,500個單位投入服務，與「簡約公屋」相輔相成。當局強調，兩者雙管齊下，既能為合資格申請者提供臨時棲身之所，亦為推行「簡樸房」制度、解決劣質「劏房」頑疾增添底氣。目前租戶分為甲、乙、丙三類，分別為輪候公屋不少於三年年者、輪候不少於兩年的新生嬰兒家庭，以及受簡樸房工程或執法影響而需迫切安置的分間單位住戶。

政府重申，過渡性房屋與簡約公屋同步推進，加上公營房屋供應持續增加，將有系統地改善基層住屋環境，為長遠取締不合規格的分間單位創造條件。牛頭角項目預計短期內動工，落成後交由營運機構管理，服務區內有需要人士。