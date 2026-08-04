颱風白海豚︱遊日注意！香港快運取消8.6至8.8至少10班機 明加開特別航班往返沖繩

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶。不少往返香港至日本的航班受影響。《星島頭條》將持續更新本地航空公司最新航班資訊，讓讀者了解颱風對航班影響。

颱風白海豚︱香港快運8.5加開特別航班往返沖繩

香港快運HK Express宣布，受熱帶氣旋白海豚影響，已調整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以電郵通知受影響旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影響旅客可選擇改期至以下2026年8月5日特別加開航班，提早出發：

UO8842 香港 1700 》沖繩 2040

UO8843 沖繩 2125 》香港 2310

以下航班已取消（日期按原定出發地當地時間計）：

香港<>沖繩：

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：當日所有航班

8月8日：UO842、UO843

香港<>石垣：

8月8日：UO858、UO879

受影響旅客（如適用）接受新航班安排 / 免費改期 / 免費更改航線*/ 申請退款：

https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/

請於原定航班出發時間前辦理。 *更改目的地只限沖繩或石垣。

申請航班證明書： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate

聯絡客戶聯繫團隊：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/

服務時間：每日8am-8pm（香港時間）

香港快運呼籲所有旅客出發前查閱最新航班狀態https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，並留意香港快運官網及社交媒體公布。而未受影響旅客建議最少於航班起飛前3小時到達機場。