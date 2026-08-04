Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

颱風白海豚︱遊日注意！香港快運取消8.6至8.8至少10班機 明加開特別航班往返沖繩

社會
更新時間：16:36 2026-08-04 HKT
發佈時間：16:36 2026-08-04 HKT

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶。不少往返香港至日本的航班受影響。《星島頭條》將持續更新本地航空公司最新航班資訊，讓讀者了解颱風對航班影響。

颱風白海豚︱香港快運8.5加開特別航班往返沖繩

香港快運HK Express宣布，受熱帶氣旋白海豚影響，已調整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以電郵通知受影響旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影響旅客可選擇改期至以下2026年8月5日特別加開航班，提早出發：

UO8842 香港 1700 》沖繩 2040

UO8843 沖繩 2125 》香港 2310

以下航班已取消（日期按原定出發地當地時間計）：

香港<>沖繩：

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：當日所有航班

8月8日：UO842、UO843

香港<>石垣：

8月8日：UO858、UO879

受影響旅客（如適用）接受新航班安排 / 免費改期 / 免費更改航線*/ 申請退款：

https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/

請於原定航班出發時間前辦理。 *更改目的地只限沖繩或石垣。

申請航班證明書： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate

聯絡客戶聯繫團隊：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/

服務時間：每日8am-8pm（香港時間）

香港快運呼籲所有旅客出發前查閱最新航班狀態https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，並留意香港快運官網及社交媒體公布。而未受影響旅客建議最少於航班起飛前3小時到達機場。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
餘生只剩20小時相聚？ 40歲港男餞行移民好友 計出殘酷數字大感心寒 網民淚憶亡友：下次再見已是墳前拜祭｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
2小時前
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
葵廣短裙熱褲女「賣書軍團」惹熱議 網民斥「暴露到好似冇著」侮辱行業 街坊揭地鐵站外更離譜｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
01:17
葛蘭離世享年93歲 文化人鄧小宇證歌后死訊 「曼波女郎」事業巔峰閃嫁富商息影
影視圈
6小時前
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
2026-08-03 16:30 HKT
百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠
百佳超市88折強勢回歸！連續兩日買滿$100即享 全單無上限折扣優惠
飲食
5小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
23小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
2026-08-03 15:05 HKT
「兩蚊」機票不是夢！HKExpress推升級飛行套票 加$2可飛日本 即睇航點/預訂方法及連結
社會
5小時前
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
01:24
歐洲國家施壓FIFA主席下台 恩芬天奴據報向美政府求助
即時國際
6小時前