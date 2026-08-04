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颱風白海豚︱遊日注意！多班香港往返沖繩航班取消或改期 即睇快運/大灣區/港航最新資訊

社會
更新時間：11:48 2026-08-05 HKT
發佈時間：16:36 2026-08-04 HKT

天文台表示，位於西北太平洋的熱帶氣旋「白海豚」會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本周後期橫過琉球群島，移向東海一帶。不少往返香港至日本的航班受影響。《星島頭條》將持續更新本地航空公司最新航班資訊，讓讀者了解颱風對航班影響。

颱風白海豚︱香港快運8.5加開特別航班往返沖繩

香港快運HK Express宣布，受熱帶氣旋白海豚影響，已調整2026年8月6日至8月8日的航班安排，正以電郵通知受影響旅客，旅客可按通知安排行程更改。受影響旅客可選擇改期至以下2026年8月5日特別加開航班，提早出發：

UO8842 香港 1700 》沖繩 2040

UO8843 沖繩 2125 》香港 2310 【已客滿】

以下航班已取消（日期按原定出發地當地時間計）：

香港<>沖繩：

8月6日：UO844、UO845、UO824、UO825

8月7日：當日所有航班

8月8日：UO842、UO843

香港<>石垣：

8月8日：UO858、UO879

受影響旅客（如適用）接受新航班安排 / 免費改期 / 免費更改航線*/ 申請退款：

https://irop.hkexpress.com/zh-hans-cn/irop/login/

請於原定航班出發時間前辦理。 *更改目的地只限沖繩或石垣。

申請航班證明書： https://www.hkexpress.com/zh-HK/Need-help/Flight-Certificate

聯絡客戶聯繫團隊：https://www.hkexpress.com/zh-hk/need-help/customer-care/

服務時間：每日8am-8pm（香港時間）

香港快運呼籲所有旅客出發前查閱最新航班狀態https://mybooking.hkexpress.com/zh-HK/flight-status，並留意香港快運官網及社交媒體公布。而未受影響旅客建議最少於航班起飛前3小時到達機場。

香港航空︱6班往返沖繩航班取消或改期

香港航空表示，受熱帶氣旋白海豚影響，香港航空以下航班已改期：

日期 航班編號 航線 起飛時間* 到達時間*
8月6日 HX658 香港至沖繩 8月6日/0820 8月6日/1210
HX659 沖繩至香港 8月6日/1310 8月6日/1515

*當地時間

以下航班已取消：

 

日期 航班編號 航線 狀態
8月7日 HX676 香港至沖繩 取消
HX679 沖繩至香港
HX658 香港至沖繩
HX659 沖繩至香港

港航表示，已豁免受影響航班之重新訂位/更改航點/退票的手續費用，此措施僅適用於已獲取確認機位之機票。乘客可透過網站「特別票務安排」提交申請。經由旅行社訂票或旅行團乘客，請聯繫相關旅行社查詢票務事宜。

旅客前往機場前，請於香港航空網站查看「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢。

大灣區航空取消四班往返沖繩航班

大灣區航空宣布受熱帶氣旋白海豚影響，航班服務將會有以下調整： 

香港<>沖繩：

8月7日：HB336、HB337

8月8日：HB336、HB337

大灣區航空指出，受影響乘客可於原定出發日期7日內更改機票或於30日內辦理退款，所有相關費用將獲豁免。如需更改機票或辦理退款，則與相關售票代理聯絡。

大灣區航空會將最新航班資訊透過短訊或電郵通知乘客，但由於天氣情況不斷變化，航班或需再作調整，故建議乘客出發前往機場前，於公司網站查閱最新航班狀態

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