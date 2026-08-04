59歲統計師涉學校開放日跟蹤女學生 事主稱因多次上學途中見到被告而感不安

59歲統計處統計師涉去年7月於銅鑼灣某學校開放日在校內跟蹤16歲女學生，他否認遊蕩導致他人擔心罪，案件今於東區裁判法院開審。庭上透露，被告被捕後曾稱女事主「似我以前一個朋友，我想識佢」。女事主供稱，她在案發前兩至三年已多次在上學途中看到被告，而被告亦曾在港鐵站等待她，令她感到不安，而案發當日在校內見到被告，更令她感到「好緊張，同埋好驚」。裁判官裁定案件表證成立，被告不作供、不傳召辯方證人。辯方指當日被告行為與一般開放日參觀者無異，並未達到遊蕩罪的標準。案件今午續審。

被告林永康、報稱任職政府統計處統計師，被控於2025年7月5日在銅鑼灣某學校的公眾地方遊蕩，而他單獨在該處出現，導致X合理地擔心本身的安全或利益。

被告指「想識」事主因似以前朋友

控辯雙方不爭議的承認事實指出，當日涉案學校舉辦開放日，公眾人士毋須登記便可進入。被告當日早上進入該校後，曾前往禮堂，其後前往4樓。被告在4樓走廊用手機拍攝課室，及曾進入課室。被告在去年7月29日於港鐵青衣站被警員拘捕，警誡下，他曾稱「我跟住個女學生，係因為佢似我以前一個朋友，我想識佢」；女事主X在警署認人手續中認出被告。

女事主X今以視象形式作供，她供稱在2021年入讀涉案中學，她會自行上學，一般在早上約7時前往港鐵奧運站乘搭列車到銅鑼灣站，但她後來會推遲或提早到達奧運站的時間，只因她想避開被告，「因為我覺得見到佢會好唔安全」。

事主稱被告多次於港鐵站等候她

X供稱，她首次見到被告是在2022年10月，她當時正走進奧運站車廂內，她並不認識被告，但當兩人有眼神交流，被告會向她點頭。X最初回以點頭，但類似情況出現一至兩次後，她感到不安全，故會迴避被告目光及走開。

除了在奧運站見過被告，X稱被告也曾在中環站轉車的月台等她，她認為被告是在等待她，因為她曾看到有列車到達，但被告會留在原地，直到被告看到她。X指這個情況多次發生，而她會無視被告及上車。如果她和被告在同一車廂，她會選擇走到另一車廂，但被告亦會走進她視線範圍，大約相隔一至兩排長櫈，她便會站到一旁或嘗試背對被告，直到被告在灣仔站下車。

開放日見被告於走廊徘徊感擔憂

X稱上述港鐵經歷持續發生了2至3年，直到2025年7月5日。當日是學校開放日，所以X較遲到達學校，她一度在操場徘徊及到過其他課室，再返回4樓課室。X之後一直在課室內，直到她的班主任發現被告在走廊徘徊及進來詢問學生們有否注意到。

X當時走出課室查看及發現是被告，在此之前，雖有同學表示一名男子在走廊拍攝課室，但她並未注意到是被告。X立即告知班主任，出現在走廊的被告是她平日上學會在港鐵見到的男子，班主任便把X帶到教員室內，而被告其後則離開了走廊。校方後來報警，X在兄長陪同下前往警署。

被告主動攀談問是否考試

X稱「當時好緊張，同埋好驚」，她不知道被告的意圖，加上被告知道她就讀的中學，令她感到擔憂。X又提到，她曾經懷疑被告只是鄰居，其點頭動作「純粹係友善嘅點頭」。

X憶述在案發前，被告曾在港鐵站與她攀談，問她是否考試，而她有回答是；這是兩人唯一一次對話。裁判官林子康問到，當時X是否已感到被告不安全，為何當時仍會回應被告。X解釋，因為她當時「唔識反應」，而她回答後便匆匆離開。

同意被告從未跟蹤上學

辯方盤問時，指被告從未跟着X搭車到銅鑼灣站或跟蹤X上學等，而X及其家人亦從未就X在港鐵的遭遇報警，因為被告從未對X作出任何傷害或接觸，簡單而言「唔知佢做咩啦」。X同意。

X又確認，案發當日學校禮堂有舉行講座，而4樓各課室亦用作展覽；辯方又指，被告當日曾拍攝展品或由他人在展版前拍照，X同意。

辯方稱被告無作出令事主擔心安全的行為

控方舉證完畢後，林官裁定案件表證成立。被告不作供，亦不傳召任何辯方證人。

辯方結案陳詞指，案發當日為學校開放日，被告有權進入校內，被告在校內聽講座和拍攝展品等行為，均與一般開放日參加者無異，而且當日4樓課室亦用作展覽室，並非一般上課的情況。被告只是出現在校內，並沒有作出任行為，沒有基礎令X主觀地擔心自身安全，而客觀而言，被告也沒有在校內作出任何不當行為。

案件編號：ESCC5/2026

法庭記者：王仁昌