涉以假文件謊稱畢業於泰國皇太后大學 辯方指招認不公反對呈堂

46歲持雙程證女子涉嫌虛報曾就讀泰國皇太后大學，以虛假畢業證書企圖誤導入境事務處被控，否認1項串謀詐騙及1項向入境事務主任作出虛假陳述罪受審。控辯雙方同意調查員記事冊招認內容呈堂與否屬定罪關鍵，辯方今日於沙田裁判法院反對呈堂，指調查時「問晒先、認晒喇，先話你其實可以搵律師」，招認內容不公平不自願不準確。裁判官黃國輝押後至下午裁定記事冊招認呈堂與否。

入境事務助理認未問被告是否懂得繁體字

調查行動組入境事務助理員潘瑞安昨作供指，去年8月11日接手處理被告蔣林霖時以普通話對答，先警誡再查問被告，在記事冊上逐條問答抄寫。盤問下潘瑞安交代自己只曾於中小學學習普通話，錄取供詞時有普通話傳譯員從旁協助，確保準確。辯方指普通話中沒有「咩」字，引述記事冊當中對答包括「有咩解釋？」、「對計劃中遞交的文件有咩認識？」潘瑞安應辯方要求即席示範，以普通話讀出上述說話。潘瑞安承認未曾問及被告是否懂得繁體字、母語為何。

註冊普通話翻譯陳秀萍今作供指，同日下午應召到將軍澳入境事務處總部，為潘瑞安調查被告時提供普通話翻譯，向被告解釋及覆讀潘瑞安記事冊內容及其他文件。辯方盤問時引述陳秀萍證人供詞，當中指陳秀萍曾覆讀羈留人士通知書再交予被告閱讀1次，惟潘瑞安記事冊內容只曾提及覆讀，沒有提及曾交予被告閱讀，陳秀萍今指按照過去多次做法，當時理應有交予被告閱讀。

辯方指被告當時神情不佳、流淚，陳秀萍曾與被告聊天，問及被告從何而來，陳秀萍今表示不記得。辯方再指陳秀萍當時曾向被告稱「冇事嘅，唔使擔心」，被告持續咳嗽下，陳秀萍向被告提供口罩，陳秀萍今否認。陳秀萍最後指普通話中沒有「咩」字，廣東話「有咩解釋？」、「遞交的文件有咩認識？」普通話理應翻譯成「有甚麼解釋？」、「遞交的文件有甚麼認識？」

完成招認才提醒有權找律師 官質疑入境處職員做法

入境事務主任余鑑泉當日帶隊到高鐵西九龍站接手處理被告，盤問下承認沒有指示下屬潘瑞安在場調查被告，惟有指示潘瑞安「問佢有咩想講」，得出記事冊招認內容，再三追問下余鑑泉同意記事冊招認內容亦屬調查一部份。被告在場完成記事冊招認後，潘瑞安方發出羈留人士通知書予被告，余鑑泉沒有正面回應此事是否構成疏忽，裁判官黃國輝質疑余潘等人事後孔明，被告完成招認才提醒被告有權利安排律師等。

控辯雙方同意記事冊招認內容呈堂與否屬定罪關鍵，辯方反對呈堂指其內容不公平不自願不準確，解釋指被告早被處方列為目標人物，潘瑞安調查時未問及被告母語為何，便自行決定以普通話對答，「問晒先、認晒喇，先話你其實可以搵律師」，質疑潘瑞安故意不及早發出羈留人士通知書予被告，對被告非常不公。辯方續指普通話中沒有「咩」字，潘瑞安作供時明知犯錯仍撒謊「死頂」，故認為記事冊招認內容不準確，不應呈堂。

被告蔣林霖被控2025年某一天，與其他人串謀詐騙入境事務處處長及其人員，即藉着不誠實地及虛假地，向處長及其人員表示，曾獲泰國皇太后大學頒授工商管理碩士學位，在原本不批准的情況下批准被告、其配偶季正新、女兒湯衡根據優秀人才計劃進入香港；以及同年8月11日向入境事務主任，作出明知為虛假或⾃⼰亦不信為真確的陳述，即聲稱於2019年⾄2021年間 ，在中國內地以遠程⽅式完成泰國皇太后大學工商管理碩士學位。

案件編號：STCC3163/2025

法庭記者：陳子豪