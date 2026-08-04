涉於八鄉倉庫協助拆「大飛」引擎 兩男被控串謀為走私船隻進行修理

2名男子涉嫌於2021年10月，在八鄉一個面積約2萬呎的懷疑走私快艇倉庫協助拆卸引擎，警方根據情報調查揭發本案。兩男同被控串謀為作走私用途而建造的250總噸以下船隻進行修理或維修罪，今於區域法院開審。控方開案陳詞指，一名叫「黑仔」的人士租用倉庫後，數次要求倉庫保安開閘以入內拆引擎。2名被告則因朋友要求協助拆卸引擎，報酬約3千元。

被告依次為范岐峰及廖咏達，同被控一項串謀為作走私用途而建造的250總噸以下船隻進行修理或維修罪。

控方指2被告先後兩次到場拆除快艇引擎

控方開案陳詞指警方於2021年10月收到情報，指八鄉粉錦公路220號丈量約份第108約地段第78號A分段，有一個地方被用作走私，佔地約2萬呎。一名叫侯志平的男子獲批准自2019年起，居住在該地段的一個2層貨櫃辦公室，但他須負責巡邏和清潔地方，以及在接獲來電時打開閘門讓貨車出入。

侯志平在2021年9月某天晚上，收到一名自稱「黑仔」的男子來電，聲稱租用了地段的一部分，會送貨到該地址安置，著侯收到電話時開門。翌日晚上，「黑仔」致電侯要求開門，其後1輛俗稱「吊雞車」的流動起重機及3輛各拖著一艘快艇的拖車駛入。吊雞車放下3艘快艇後，「黑仔」到場並向侯表示將再有快艇到達，「黑仔」用帆布遮蓋快艇後離開。之後一日再有2艘快艇放置於涉案地段，合共5艘快艇擺放了十多天。

2021年10月5日晚上約10時，「黑仔」再致電要求侯志平開閘讓人修理快艇。2名被告到達後向侯志平分別自稱「阿峰」和「阿達」。「黑仔」隨後亦到場，連同另一人及2名被告，合共4人一同拆除快艇上的引擎。翌日早上，侯志平發現一些被帆布蓋住的引擎，同日晚上上述4人再次到地段拆除引擎。

同年10月7日上午約11時，「黑仔」通知侯志平將會有人取走快艇及引擎，10分鐘後「黑仔」與另一名人士到場，拆掉引擎後離開。同日下午4時許，2名被告進入涉案地段，當警方持搜查令入內時，侯志平及2名被告正在辦公室。

警誡下稱為賺錢接朋友邀請幫忙折引擎

控方陳詞續指，首被告范岐峰在拘捕及警誡下稱「我朋友阿樂叫我嚟幫手拆船摩打」；次被告廖咏達則在警誡下稱「我朋友范岐峰叫我嚟幫手拆船摩打」。范岐峰在首次警誡錄影會面中，表示事發一周前與廖咏達遇到朋友「阿樂」，范獲邀幫忙拆引擎，他只需旋開螺絲，報酬約3千元。范其後介紹廖咏達，二人一同工作。

范岐峰另指自己無船艇牌照，但曾幫朋友更換船艇的火花塞和引擎機油。他續指，和廖咏達在10月5日和7日到涉案地段，看到數艘有引擎的快艇，但范不知道屬於何人或用途，他從新聞知悉是用作走私的「大飛」。

廖咏達在警誡錄影會面中表示，與范岐峰收到不知名人士給予的地址，他為了賺錢而去拆引擎，但不知道報酬多少。廖聲稱在10月7日首次到涉案地段，尚未開始工作便被拘捕，他不知道快艇用途及為何要拆引擎。

控方陳詞引述海事處特許驗船師張大基的檢驗結果，指出涉案5艘快艇的船體結構是為了增加高速航行時的貨艙容量，而非船上人士的舒適度和安全性。張另指快艇的安全標準嚴重低於海事處規定，因此認為涉案快艇與曾被法庭裁定為走私船的船隻非常相似。

現年72歲的侯志平原本在庭上作供，惟因聽力及翻譯問題，法官陳廣池押後案件至下午續審，以待尋找普通話傳譯員及助聽器。

案件編號：DCCC852/2025

法庭記者：雷璟怡