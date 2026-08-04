船東會料約70至80艘會員船隻滯留波斯灣及霍爾木茲海峽 涉1400至1600船員

香港船東會今日（4日）就特區政府首個「五年計劃」及《2026年施政報告》提出多項政策建議。船東會建議取消稅務優惠的三年持有期要求、構建國際綠色燃料交易平台以及將頂尖海事院校納入「高端人才通行證計劃」。 至於波斯灣及霍爾木茲海峽的目前航運情況，船東會表示據統計，約有70至80艘會員船隻仍被困於相關海域，受影響的船員約有1,400至1,600人，強調會提供一切幫助去支援會員船隻。

船東會籲設基金助企業智慧轉型

對於政府首個五年計劃，船東會建議充分利用香港的金融優勢，制定跨行業政策以促進航運及貿易發展，並設立「可持續發展基金」，支援企業在人工智能時代進行智慧轉型，發展「新質生產力」。

船東會亦主張廣推香港海事品牌，善用全球經濟格局轉變及國家「雙循環」政策下供應鏈重組帶來的機遇，每年進行系統性的量質並重評估，比較香港與國際領先同儕的競爭力，定期釐清政策差距，並適時引入財政及稅務激勵政策。

倡撤稅務優惠持有限制 建立綠色燃料交易平台

對於《施政報告2026》，船東會建議取消有關稅務優惠的三年持有期要求，為行業營造更便利的營商環境。同時，船東會倡議發揮香港「超級聯繫人」優勢，構建「國際綠色燃料交易平台」品牌，以連接全球綠色能源的供給與需求。

在推動綠色轉型方面，船東會呼籲加快本地船舶岸電轉型，以減低船舶停泊期間的排放，並與其他主要港口共同發展綠色航運走廊。對外貿易層面，船東會主張尋求其他司法管轄區撤銷各類貿易壁壘，確保全球供應鏈穩定暢通，並反對任何企圖損害香港特區在「一國兩制」下特殊地位的單邊行動。

捍衛香港船旗聲譽 冀高才通納頂尖海事學院

為維護香港船旗的國際聲譽，船東會強調須恪守香港船舶註冊登記的海事標準，避免任何不安全船舶或不良營運作業，並完善《內羅畢國際船舶殘骸清除公約》的執行措施，方便香港註冊船舶迅速取得法定殘骸清除證書。在推進產學研融合與人才培育方面，船東會建議為海事培訓提供資源支援，鼓勵創新或非傳統培訓項目，並倡議將內地及世界頂尖海事學院納入「高才通」，藉此擴大香港海事人才庫。

約70至80艘會員船隻被困波斯灣及霍爾木茲海峽

對於目前波斯灣及霍爾木茲海峽的航運情況，船東會主席宋睿之表示，航運路線確實會因地緣政治產生阻礙，而船東會表示若船隻進入危險海域，船員的安全是協會首要責任。他續指，根據船東會估計，現時約有70至80艘會員船隻仍被困於相關海域，受影響的船員約有1400至1600人，強調會提供一切幫助去支援會員船隻，絕不會放棄任何一個船員。

船東會常務副主席林詩鍵表示，航運航道遇到阻礙，並不代表沒有應對方案，但更改航道會令航程變遠，導致成本上升，最終只能轉嫁消費者。

記者、攝影：陳耀霆