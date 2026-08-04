尖沙咀酒吧血案｜無業男與男商人被控謀殺等罪還押候訊

尖沙咀上月發生命案，外號「美容界魔法師」的姓楊男商人在金馬倫道一間樓上酒吧消遣期間，疑與他人發生爭執，被人圍毆致昏迷，留醫數日後終不治。涉案無業男子及男經理分別被控謀殺與協助罪犯罪，今早在九龍城裁判法院首次提堂，二人暫毋須答辯，控方申請將無業男押後至8月8日，待進行認人手續，還押警方看管；另申請將男經理押後至10月29日，待與其他案件一併處理及進一步調查，獲裁判官陳志輝批准，期間二人還押候訊。

辯方反對短期內安排認人稱對首被告不公

兩名被告依次為40歲無業男曾煒程及52歲工程公司經理鄭玉麟，分別被控謀殺及意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯罪。

二人戴藍色口罩出庭應訊，均表示「明白」控罪。首被告曾煒程透過律師表示沒有保釋申請，惟反對在短時間內進行認人手續，明言其照片被傳媒在網上大肆報道，短時間內進行認人會對首被告造成不公。辯方另投訴，首被告自周六自首後，羈留地點衛生環境惡劣，更遭警方暴力對待。次被告透過律師申請保釋，陳官考慮雙方陳詞後，拒絕其保釋申請。

投訴羈留地點環境差有烏蠅無太陽

首被告曾煒程自行在庭上作投訴，表示不願還押警方看管，指「我已經4日係警署，無換過內衣褲，無刷過牙，廁所淤塞，好潮濕，有烏蠅，我24小時無見過太陽，不見天日。我想要好少少嘅生活條件環境，今朝仲俾警方暴力對待，我想要有人權嘅環境底下協助警方」。控方補充，警方有提供紙內褲及牙刷牙膏等。

曾官回應「希望你明白法庭嘅權限…你去到還押期間，好難你想點就點」，而且距離下次上庭「剩返4日啫」，表示「有啲咩你只可以同警方講…佢哋話會安排啲紙內褲，牙刷牙膏」。

兩人分別被控謀殺與協助罪犯罪

曾煒程被控於2026年7月25日，在香港九龍尖沙咀金馬倫道26號至28號金壘商業中心4樓Club Revel謀殺男子楊淦全。

鄭玉麟被控於2026年7月37日，在香港某處當曾煒程犯可逮捕的罪行，即謀殺，而鄭玉麟知悉或相信曾煒程就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，向曾煒程提供運輸以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌曾煒程。

案件編號：KCCC2250/2026

法庭記者：黃巧兒