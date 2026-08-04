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外遊注意！偽冒電子簽證網站湧現 私隱公署3個月接16宗投訴 籲市民警惕

社會
更新時間：12:03 2026-08-04 HKT
發佈時間：12:03 2026-08-04 HKT

暑假是外遊旺季，疑似偽冒電子簽證網站亦時有出現。私隱專員公署過去3個月共接獲16宗查詢或投訴個案，均涉及向懷疑假冒電子簽證網站提供個人資料及繳付申請費用。私隱專員公署呼籲市民提高警覺，在進行電子簽證及提供個人資料前，先核實電子簽證網站真偽，以保障個人資料私隱。

假冒網站要求提供個資及繳付申請費

私隱專員公署接獲的相關投訴及查詢顯示，事主在網上搜尋目的地簽證、電子旅行證或入境卡申請網站時，誤信搜尋結果，並在提交姓名、性別、國籍、護照號碼及出生日期等個人資料，以及支付申請費和相關附加費後，才發現有關網站可能是假冒網站。個別個案的損失金額介乎港幣300多元至港幣1,700多元不等。

私隱專員公署提醒市民，透過網上渠道申辦電子簽證時，應注意以下事項，以保障個人資料私隱：

  1. 提高警覺，仔細檢查完整網址：假冒網站的網址可能與官方網站相似，但通常會出現拼寫錯誤、多餘數字或字母等，市民應仔細核對，確保相關網站為正確網站。如有疑問，可考慮向相關旅行社或駐港總領事館作出查詢；
  2. 勿輕信搜尋器結果：搜尋器的結果有可能是假冒網站，應透過相關國家或地區的駐港總領事館或代表機構網站提供的連結，進入電子簽證申請平台。如對簽證要求有疑問，應向旅行社、駐港總領事館或代表機構查詢，有關總領事館的資料，可瀏覽政府總部禮賓處網頁：https://www.protocol.gov.hk/tc/posts_bodies.html；及
  3. 留意防騙資訊：留意私隱專員公署、警方或相關機構公布的防騙資訊，以加強防騙意識。

市民若懷疑個人資料被不當使用，可向私隱專員公署（「個人資料防騙熱線」：3423 6611、電郵：[email protected]）作出查詢或投訴。市民若發現其個人資料被盜用並涉及刑事罪行，亦應盡快報警。如有懷疑，可透過「防騙視伏器」（https://cyberdefender.hk/scameter/）搜尋可疑的電話號碼、電郵地址、網址等。

三個不同國家真偽電子簽證網站對比。
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三個不同國家真偽電子簽證網站對比。
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