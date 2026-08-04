巴士上層伸手摸前座女學生胸部 六旬漢認非禮罪入獄4個月

65歲五金銷售員在巴士上層從後伸手非禮前座女學生，過程被途人拍下，影片在網上瘋傳。六旬漢早前承認猥褻侵犯罪，今早於西九龍裁判法院接受判刑，辯方引述心理及背景報告指，被告向感化官坦白招認以往的同類案底，並願意接受心理治療，且被告還押2個月，已汲取教訓，坦白認罪更省卻事主出庭作供，望法庭輕判，主任裁判官蘇文隆判處他監禁4個月。

被告胡耀成，承認於2026年6月5日在旺角旺角道近西洋菜南街交界的九龍巴士上層猥褻侵犯另一人，即女子X。

案情指，當日途人看到被告登上巴士後，在巴士上層從後伸手非禮前座女學生X的胸部、背部及腋下等。途人用手機拍下過程及上載到網上社交媒體。X當時非常害怕，她回家後獲警方接觸，她透露案發時感覺到有不明人士摸她的腋下數秒。警方翻查閉路電視及確認被告身份後，在港珠澳大橋管制站拘捕被告，而被告當時正從澳門返港，他承認犯案。

案件編號：WKCC2663/2026

法庭記者：黃巧兒