網約車︱的士及網約車綜合筆試首日錄逾千份網上申請 莊豪鋒料首階段會有足夠司機供應

的士及網約車綜合筆試昨日（3日）起接受網上和郵寄申請，首日截至下午6時，已接獲逾千份網上申請。立法會交通事務委員會委員、實政圓桌莊豪鋒今早（4日）在電台節目表示，早前已有一批司機預先考取的士司機牌照，之後可免試轉為網約車司機，相信連同新的綜合筆試，到11月初首批網約車開始時，會有足夠的司機供應。

道路知識是司機基本需知

至於綜合筆試與原來的士司機筆試分別，他認為程度相約，當局更於甲部加入了司機應用科技的知識，如使用網約車平台、電子支付等，而道路知識部分則是較以往簡單。被問到是否仍需要考司機道路知識，他指這是基本的道路知識，司機需要了解主幹道路線，如何去大學、景點等，且導航不一定準確，到了鄉郊地點或會收不到訊號，故相關知識有其必要性。

他提醒，如的士司機如勸喻乘客佩戴安全帶不果，警方會向乘客罰款，但網約車必須提醒乘客佩戴，否則是司機會被罰款，重申的士與網約車部分規管條例不一，司機要留意。

記者：郭詠欣

相關新聞：

的士及網約車綜合筆試9月中開考 一文睇清報名方法/所需文件/應考地點/費用（附預約步驟）

網約車｜陳美寶：傾向由車主買第三者保險 設候補機制確保1萬限額被充分利用

網約車附例︱議員關注「退場機制」 促監管司機須達指明次數才可退出

