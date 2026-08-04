天文台：呂宋以西的熱帶氣旋與本港保持約700公里距離 發出一號戒備信號機會頗低

廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東沿岸及南海北部。本港地區今日（4日）天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。初時驟雨較多。下午部分時間天色明朗，最高氣溫約30度。吹微風。展望未來兩三日天色好轉，亦有一兩陣驟雨。週末期間天氣酷熱。

天文台下午5時45分發特別天氣提示，指位於呂宋以西的低壓區已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測，該熱帶氣旋會在今晚及明日於呂宋附近的南海中部徘徊並略為增強，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。

隨著白海豚繼續西移，該熱帶氣旋會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。除非該熱帶氣旋採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。預料本港未來數日天氣酷熱，市民請留意身體狀況，慎防中暑。

分區氣溫

九天天氣預報

現時影響廣東沿岸的廣闊低壓槽會在今明兩日逐漸減弱，該區天色漸轉明朗，但仍有驟雨。位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來一兩日橫過日本以南海域，並在本週後期大致移向東海一帶，但隨後路徑存在變數。受白海豚外圍下沉氣流影響，本週中後期中國東南沿岸天色逐漸好轉，週末期間天氣酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。