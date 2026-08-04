入境處65周年│以「崢嶸六十五歲月、啟航十五五征程」為主題 今午辦快閃音樂表演與民同樂　　

為紀念入境處成立65周年這個標誌性里程碑，處長郭俊峯表示，入境處將會以「崢嶸六十五歲月、啟航十五五征程」為主題，推出一系列列宣傳及紀念活動，藉此推廣入境處的工作，以及加強同市民的聯繫，並會於今日下午，在將軍澳總部行政大樓地下大堂舉行快閃音樂表演，除該處的樂隊外，更邀請珠海出入境邊防檢查總站、澳門治安警察局以及鄰舍輔導會的長者樂隊同台獻藝，活動費用全免且毋須門票，誠邀廣大市民親臨與民同樂。

推動成立入境處樂隊 「由零開始」

提起入境處樂隊，郭俊峯幽默地表示，「請容許我稍稍認叻，因為我是樂隊成立的頭號推動者之一。」 他說，回想2012年，在時任處長陳國基的大力支持下，他與前副處長戴志源「由零開始」，建立樂隊的前身「入境處職員同樂會風笛軍 郭表示，樂隊成立之初，只有數名風笛手和軍鼓手，表演亦只限於在內部活動中「客串」一兩首曲目。其後，小組不斷擴展，增設了銀樂隊和風笛隊，規模漸具雛形，並於2015年正式命名為「入境事務處樂隊」。

隨着時間的變遷，樂隊於2022年及2024年相繼增設中樂組與流行樂組，演奏風格橫跨軍樂、傳統民樂與現代流行曲。時至今日，入境處樂隊的樂手人數已經壯大至約70人，演出的舞台越加宏大及多元，包括部門的結業會操、特區政府就職典禮、「全民國家安全教育日」、以及「十五運會和殘特奧會」群眾項目暖場表演等重要盛事和慶典。



記者：鄭華坤

攝影：何家豪