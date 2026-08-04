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入境處65周年│入境事務處青少年領袖團日益壯大 隊員任五四旗手展現愛國心

社會
更新時間：06:50 2026-08-04 HKT
發佈時間：06:50 2026-08-04 HKT

青年有未來，則香港有未來。入境處處長郭俊峯深明年輕人是香港的未來棟樑，是香港踏上新征程路上的接棒人。入境處於2013年成立「入境事務處青少年領袖團」，為青少年提供有系統的紀律及領袖訓練、基礎國民教育及學習中式步操，培養隊員正確的價值觀，明白守法的重要性，同時幫助他們建立正向思維、領袖才能和服務社會的心，成為愛國愛港、德才兼備的年輕新一代。

隊員人數突破1300人　　

領袖團由2013年成立時僅有約100名隊員，發展至現時隊員人數突破1300人，並與24間會員學校成為長期合作夥伴的紀律部隊青少年制服團隊。有部分隊員畢業之後，亦選擇投身入境處，今年亦有20位隊員參加了暑期實習生計劃，在入境處不同辦事處進行為期6星期的實習，反映部門青年培訓工作的成果。　　

郭表示，他印象最深刻的，就是有3位隊員於今年五四青年節升旗手選拔中首次奪得亞軍，並獲挑選成為今年五四青年節金紫荊廣場升旗儀式的區旗組旗手。自領袖團步操隊於2023年底成立後，透過系統化的深造培訓，讓隊員中式步操及與國旗相關的正確概念帶回校園，薪火相傳；短短一年內，步操隊進步神速。在去年5月的領袖團大會操中，隊員們不僅獨當一面，包辦了會操指揮官、儀仗隊及護旗方隊等核心崗位，更首度呈獻高難度的無口令花式步操，展現出極高的默契與紀律，用行動證明了青年人的無限可能。

記者：鄭華坤
攝影：何偉豪

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