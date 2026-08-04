入境處65周年│郭俊峯：逾10國際桌球名將及多位網球好手成為港人 推動AI優化審批簽證流程

65年前的今天，入境處正式成立。處長郭俊峯接受《星島》專訪，回顧入境處過去多年的工作成果以及透露未來發展方向。他表示，入境處會繼續堅守國家安全底線，並持續吸引人才。他指，自桌球手奧蘇利雲選擇來港，亦鼓勵更多運動員效法，迄今已有超過10名桌球手成為港人，亦有好幾位高排名的網球手來香港居留。特區政府已在「優才計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。此外，入境處亦會推動AI優化審批簽證流程，並已定下第四代長遠資訊科技發展藍圖，更有效利用創新科技及AI技術，提升工作效率。

特區政府正全面對接國家「十五五」規劃，並歷史性地首次編制第一個五年規劃。郭俊峯表示，為了積極配合中央和特區政府的規劃部署，入境處會從四大核心範疇全力融入和服務國家發展大局，首先是堅守國家安全底線，築牢五年規劃的發展根基。第二是吸引人才，對接五年規劃之高端人才策略。第三是推進口岸建設，落實大灣區互聯互通藍圖。第四是深化交流與隊伍建設，弘揚愛國主義精神。



入境處處長郭俊峯接受《星島》專訪。

郭俊峯表示，迄今已有超過10名桌球手成為港人，亦有好幾位高排名的網球手來香港居留。

入境處處長郭俊峯向記者介紹部門過去65年的演變。

郭俊峯表示，入境處會繼續堅守國家安全底線，並持續吸引人才。

吸引人才方面，郭俊峯過去曾穿針引線，推介奧蘇利雲經優才計劃移居香港，及後有多名國際桌球好手亦陸續透過該計劃來港。他表示，奧蘇利雲的選擇，亦鼓勵了很多其他的運動員，現時已經有超過10位國際頂尖桌球手，以及好幾位高排名的網球手來香港居留。「其中一人有機會在今年10月來港參加比賽及協助宣傳，大家拭目以待。」



人才入境計劃 超過45萬宗獲批



郭續謂，香港在「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢下，也有不少來自金融、科技、醫療等行業的精英人才正以香港為基地，開拓內地的廣闊市場，探索內地的發展機遇。特區政府亦已在「優秀人才入境計劃」下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展。「政府十分着重每個頂尖人才的背景及成就，主動邀請的一定是在其事業領域中有非凡卓越成就，以及對國家與香港未來發展至關重要的頂尖領軍人才。」



郭俊峯過去曾穿針引線，推介奧蘇利雲經優才計劃移居香港，及後有多名國際桌球好手亦陸續透過該計劃來港。

自2022年《施政報告》提出「搶人才」目標以來，各項人才計劃的申請反應都十分踴躍。郭表示，截至今年6月，超過45萬宗人才入境計劃的簽證申請獲批，當中約33萬5千宗為獲批逗留期限至少12個月或以上的人才，其中超過30萬人已來港。除此之外，同期亦共有超過27萬名人才的受養人抵港。

強調嚴格審批每宗簽證申請

對於近年發現涉及假學歷和假文書的案件，郭強調，入境處一直嚴格審批每宗簽證申請，審批時會考慮申請人是否符合相關入境計劃/安排的特定資格準則及一般的入境規定，並因應每宗申請的個別情況作出考慮，以確保只有符合相關入境政策的人士才獲准來港。



郭表示，入境處已就簽證政策作全面檢討，要求所有「高才通計劃」B類及C類，以及「優秀人才入境計劃」的申請人就其學歷，提交由第三方認證機構或頒授院校就其學歷發出的認證文件，相信新措施推出之後，有關情況不會再出現。善用科技提升服務和效率 談及未來大計時，郭表示，特區政府正積極推動AI在公共服務的應用，入境處一向善用科技去不斷提升服務和效率，最近在港珠澳大橋口岸試行的「無感e-道」，亦利用AI去協助進一步提升容貌識別技術，短短5秒已經可以同步完成整個身份核實程序。





入境處正研究引入AI 以優化審批簽證的流程

入境處正研究引入AI，以優化審批簽證的流程。

在簽證管制方面，郭指出，入境處正研究引入AI，以優化審批簽證的流程，藉此縮短處理個案所需的審批時間及增加效率，入境處計劃首階段將AI應用於處理申請數量較多及審批手續比較簡單的簽證類別，包括學生簽證、非本地畢業生留港/回港就業安排及外籍家庭傭工的簽證申請。





郭續謂，入境處已定下第四代長遠資訊科技發展藍圖，其中一個策略就是更有效利用創新科技及AI技術，以及透過適時更換現有的資訊系統，以提升工作效率及成本效益，配合未來發展需要。在出入境管制系統方面，該處正研究透過引入AI技術分析和監察客流和車流等數據資料，以便同事更靈活地部署人手，提升資源使用效率，確保管制站運作順暢。

記者 鄭華坤

攝影：何家豪