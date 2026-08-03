的士及網約車綜合筆試首日接受報名 運輸署接獲逾千份網上申請

的士及網約車綜合筆試今日（3日）起接受網上和郵寄申請。運輸署表示，首日截至下午6時，已接獲逾千份網上申請。綜合筆試將於9月中起在長沙灣政府合署筆試中心舉行，設有兩部分考核。及格者可選擇修習的士司機或網約車司機職前課程，並在完成相應課程後，向運輸署申請相關執照或許可證。

運輸署表示，會密切留意綜合筆試的申請情況，並會因應需求加開考試場次，以推動整體點對點交通服務行業的持續發展。

綜合筆試將於9月中起在長沙灣政府合署筆試中心舉行。盧江球攝

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