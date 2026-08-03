白海豚減弱為強颱風 天文台料驟雨減少 周末天氣酷熱須防高溫雷雨

天文台發表最新《天氣隨筆》，指強颱風白海豚預料未來兩三日向西橫過日本以南海域，並於本周後期移向東海，但後續路徑存在變數。受其外圍下沉氣流影響，中國東南沿岸本周中後期天色逐漸好轉，周末期間天氣酷熱，惟高溫亦可能觸發雷雨。天文台提醒市民周末進行戶外活動時，應做足防暑防曬措施並帶備雨具。

白海豚減弱為強颱風

根據最新預報，熱帶氣旋白海豚的強度在7月30至31日曾達到巔峰，當時其風眼清晰、結構渾圓對稱，初步評估其中心附近最高持續風速一度高達每小時240公里。然而，白海豚隨後因出現眼壁更替，中心附近風力有所下降，並於8月3日早上減弱為強颱風，風眼亦被低雲遮蓋。

值得留意的是，今年截至目前為止，西北太平洋最強的熱帶氣旋仍為4月出現的超強颱風森拉克，初步分析其中心附近最高持續風速曾達每小時260公里。

引導氣流主導路徑 電腦預測呈三大情境

白海豚未來的移動路徑主要取決於其引導氣流。預料副熱帶高壓脊（副高）會在未來數日覆蓋日本至朝鮮半島，其南側的偏東氣流將引導白海豚向偏西方向移動，橫過日本以南海域並移向東海一帶。然而，白海豚後期的路徑仍存在變數，需視乎其屆時的位置及副高的西伸幅度。目前電腦模式對其後期路徑預測分歧較大，主要呈現以下三個情境：

情境一： 副高相對於白海豚的位置較西，引導白海豚繼續向偏西方向移動，移向華東並進入華中地區。

情境二： 受北方西風槽影響，副高減弱並東退，導致白海豚在東海時移動速度減慢，隨後轉向偏北移動，移向朝鮮半島一帶。

情境三： 介乎情境一與情境二之間，白海豚會靠近華東，並在沿岸一帶逐漸轉向偏北移動。

此外，若白海豚最終採取類似情境一或更為偏南的路徑，其相關的雨帶將會在下周初較為接近華南地區。

本港大雨將完結 周末防暑防曬帶雨具

本港天氣方面，隨着目前影響廣東沿岸的廣闊低壓槽在未來一兩日逐漸減弱，並向北部灣一帶移動，連日來的大雨天氣有望告一段落，驟雨亦會逐漸減少。

不過，受白海豚的外圍下沉氣流影響，中國東南沿岸在本周中後期天色將逐漸好轉，周末期間天氣酷熱。市民在周末進行戶外活動時，除應多補水並做足防暑防曬措施外，亦宜帶備雨具，以防高溫觸發的雷雨。

另外，個別電腦模式預測，位於北部灣的廣闊低壓槽上可能會有低壓區發展，並在本周後期受白海豚牽引而向東移至南海中北部，屆時該區的驟雨將會增多。天文台表示，將會繼續密切監察西北太平洋及南海的潛在熱帶氣旋活動，呼籲市民持續留意最新天氣資訊及「九天天氣預報」。