西南九龍叡璟夥香港芭蕾舞團 會所設專屬工作坊 盼以藝術昇華極致品味生活

華潤置地旗下西南九龍大型綜合項目「THE STERLING 叡璟」，首度與香港芭蕾舞團合作，於項目第1期入伙一年內，在逾17萬平方呎的住客會所「CLUB STERLING」為住戶舉辦專屬「Ballet Fit」芭蕾工作坊及後台彩排活動，是全港首個與該舞團攜手合作的住宅項目。

聯乘香港芭蕾舞團 專享獨家芭蕾工作坊與後台彩排

「THE STERLING 叡璟」位處九龍都會樞紐，坐落於西九高鐵藝文核心，兼享港鐵3站8綫交匯之便，實現1站直達高鐵、3站聯通世界。項目融合西九商業、高鐵以及文化藝術活力，為西南九龍近十年來罕見的大型綜合發展項目。為展現項目的國際化藝術文化生活，發展商特意夥拍國際知名的香港芭蕾舞團，為住戶呈獻「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及專屬彩排活動，成為全港首個與香港芭蕾舞團攜手合作的住宅發展項目。

「THE STERLING 叡璟」與香港芭蕾舞團合作，於項目第1期入伙一年內，為住戶舉辦專屬「Ballet Fit」芭蕾工作坊及後台彩排活動。

香港芭蕾舞團期望可為項目打造更豐富的生活體驗，支持項目發展成為獨具文化特色的小社區。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷總監孔建表示，項目特意與香港芭蕾舞團合作，為住戶呈獻「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列及專屬彩排活動，盼能進一步以藝術昇華極致品味生活。

華潤置地（海外）銷售及市場營銷副總監岑菲菲表示，在「THE STERLING 叡璟」第1期入伙約一年內，住戶可於會所「CLUB STERLING」專享由香港芭蕾舞團專業舞者親臨指導的「Ballet Fit」芭蕾工作坊系列，活動糅合芭蕾舞、塑形健美、瑜伽與普拉提的細膩韻律，適合家長與子女一同參與，共度溫馨親子時光。此外，香港芭蕾舞團更特別為項目提供住戶專屬彩排活動，讓住戶走進舞團後台排舞室，近距離現場觀看舞者彩排選段，將藝術美學無縫融入日常生活。

香港芭蕾舞團藝術總監衛承天表示，舞團非常榮幸與華潤置地攜手合作。香港芭蕾舞團成立至今已有47年，匯聚來自全球的50位精英舞者，積極在國際舞台上呈現各類表演，並獲得廣泛認可。雙方同樣致力於建設充滿活力、以人為本的社區，是次合作水到渠成，期望可為項目打造更豐富的生活體驗，支持項目發展成為獨具文化特色的小社區。

香港芭蕾舞團行政總監李易璇表示，是次合作為香港芭蕾舞團首度在住宅項目的會所舉辦專屬工作坊，期望能進一步推廣芭蕾舞普及化。她指出，舞團作品備受讚譽，其中由衛承天創作的《胡桃夾子—香港聖誕之旅》於2024年榮獲聯合國教科文組織全球世界遺產教育創新案例「卓越之星」獎。

香港芭蕾舞團指，是次合作為香港芭蕾舞團首度在住宅項目的會所舉辦專屬工作坊，期望能進一步推廣芭蕾舞普及化。

逾17萬呎會所 設普拉提空間及室內運動場

孔建續指，「THE STERLING 叡璟」住客會所「CLUB STERLING」及園林面積廣逾17萬平方呎，匠心打造超過40多項休閒會所設施。會所內特設瑜伽．普拉提空間，提供專業普拉提設備，並設有綠意盎然的戶外瑜伽草坪。此外，會所亦備有多用途室內運動場，可靈活變身為籃球、排球、網球、乒乓球、匹克球及羽毛球等各式專業球類運動場地，讓住戶煥活身心靈。

提供逾2200個單位 第一期「叡璟 I」主打兩房

「THE STERLING 叡璟」由6座住宅大樓組成，合共提供逾2,200個分層單位，戶型多元。當中項目第1期「叡璟 I」涉及逾500個單位，戶型涵蓋一房至三房，並主打兩房戶型，另提供少量特色單位。