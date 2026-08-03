屯門又爆水管 田北辰：涉已換鋼管未裝感應器 明年中完成安裝後可改善
更新時間：18:49 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:49 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:49 2026-08-03 HKT
屯門又爆水管，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學一周內第二度食水供應受影響。實政圓桌召集人田北辰就此向水務署查詢，獲告知今次涉事的水管是已更換的鋼管，並非舊管，只是這批水管屬於全港約6,700公里水管中，未安裝感應器的20%，需要明年中才能完成安裝。
田北辰在社交平台表示，根據目前政府說法，大部分爆水管情況有兩個原因，反別是未換的舊管，以及已換鋼管但未裝感應器的過渡階段，只要忍到明年中完成所有感應器安裝，便不會再發出類似情況。
他強調，這是目前唯二可以接受的解釋，自己會繼續嚴格監察，不接受第三種情況發生。
相關新聞：屯門又爆水管 顯發邨等7日內兩度受影響 今晚11時停水搶修
最Hit
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
2026-08-02 13:12 HKT
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
2026-08-02 07:00 HKT
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴 鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀 佘詩曼飲到面紅紅
2026-08-02 18:50 HKT
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
2026-08-01 11:00 HKT