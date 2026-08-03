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屯門又爆水管 田北辰：涉已換鋼管未裝感應器 明年中完成安裝後可改善

社會
更新時間：18:49 2026-08-03 HKT
發佈時間：18:49 2026-08-03 HKT

屯門又爆水管，怡峰園、顯發邨、恆順園、冠峰園及屯門官立中學一周內第二度食水供應受影響。實政圓桌召集人田北辰就此向水務署查詢，獲告知今次涉事的水管是已更換的鋼管，並非舊管，只是這批水管屬於全港約6,700公里水管中，未安裝感應器的20%，需要明年中才能完成安裝。

田北辰在社交平台表示，根據目前政府說法，大部分爆水管情況有兩個原因，反別是未換的舊管，以及已換鋼管但未裝感應器的過渡階段，只要忍到明年中完成所有感應器安裝，便不會再發出類似情況。

他強調，這是目前唯二可以接受的解釋，自己會繼續嚴格監察，不接受第三種情況發生。

相關新聞：屯門又爆水管 顯發邨等7日內兩度受影響 今晚11時停水搶修

 

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