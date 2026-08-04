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《The Standard》專訪︱墨西哥商會會長Cano︰國際化是香港的城市基因

社會
更新時間：07:45 2026-08-04 HKT
發佈時間：07:45 2026-08-04 HKT

香港是亞洲國際都會，中西滙萃，吸引世界各地人才落戶。香港墨西哥商會會長YamiletteCano指，國際化是香港的城市基因，多元文化和人口的多樣性是香港的一大優勢。她期望，未來擴大「拉美萬花筒」（LatinKaleidoscope）活動，加深大眾對拉美國家的認識。

香港墨西哥商會成立18年，是香港歷史最悠久的拉美商會之一，平日除協助墨西哥與其他拉美企業外，亦積極建立不同文化間的聯繫。Cano表示，國際化是香港的城市基因。在她眼中，香港的多元文化在日常生活中隨處可見，包括在街上聽到人們以不同語言交談，以及多樣化的人口組成，這亦是除金融實力外，香港另一大優勢。

墨西哥商會去年與愛爾蘭商會合作，藉愛爾蘭威士忌和墨西哥龍舌蘭酒品酒活動，推動多元文化精神，又協助龍舌蘭酒生產商參加今年5月在會展舉辦的VinexpoAsia葡萄酒及烈酒展覽會。

Cano閒時熱愛溪降與行山，特別推薦大嶼山的西狗牙。
Cano閒時熱愛溪降與行山，特別推薦大嶼山的西狗牙。

熱愛香港大自然美景

Cano於2024年創辦「拉美萬花筒」活動，融合探戈和墨西哥摔角等元素，將哥倫比亞、秘魯、墨西哥和加勒比海的拉丁美洲文化帶到香港。她期望日後擴大活動規模，加深大眾對拉美的認識，不再局限於墨西哥塔可、龍舌蘭酒和足球等為人熟知的印象。Cano表示，除了展示拉美文化外，他們亦希望通過活動讓本地民眾了解各拉美國家的不同之處；商會亦正準備慶祝9月的墨西哥獨立日和11月的亡靈節。

她形容香港的墨西哥社群非常熱情，反映墨西哥人充滿活力的特質。「我們十分珍視在香港建立的情誼，真摯自然、坦誠無偽。」

Cano於2008年首次來港，參加香港中文大學的交換生計劃，隨即愛上了這座城市的活力、運作模式和這裏的人，並決定留下。她說：「我覺得這裏就是我的家。我在香港長大，香港亦伴隨我一同成長。」

她閒時熱愛溪降與行山，並盛讚香港出行便捷、安全，指全球沒有任何一座城市，可以讓人在20、30分鐘內由市區到達群山環抱或優美海灘等大自然美景。她特別推薦大嶼山的西狗牙，形容雖然山路陡峭、極具挑戰，但山頂景色令人驚歎，每一步都絕對值得。

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