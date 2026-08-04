《The Standard》專訪︱金融體系穩健 營商環境開放靈活可靠 墨西哥商會指香港是連接環球商機與內地優勢之門

剛與美加合辦世界盃的墨西哥，是香港在拉丁美洲最大貿易夥伴，去年兩地雙邊商品貿易總額達613.3億港元，同比增長38.3%。香港墨西哥商會會長Yamilette Cano接受《The Standard》（《英文虎報》）訪問時指，香港金融體系穩健，同時得到中國內地的大力支持，營商環境開放靈活、值得信賴，能夠為有意在香港以至其他地區建立據點的外國公司提供支援。

香港墨西哥商會會長Yamilette Cano受訪時指，香港金融實力穩健，並獲得中國內地的堅實支持，為企業提供值得信賴的營商環境。她續稱，香港的金融實力，建基於金融市場深厚的專業經驗和穩健的制度，而開放靈活的商業環境進一步鞏固香港這方面的優勢，為有意在香港以至其他地區建立據點的外商提供可靠的支持。

香港墨西哥商會會長Yamilette Cano稱讚香港金融體系穩健， 同時得到中國內地的大力支持，營商環境開放靈活、值得信賴。

「拉美萬花筒」將拉丁美洲各地的元素匯集到香港。

極具透明度有利吸引投資者

Cano稱讚香港非常開放、友好、透明，在營商方面提供清晰指引，讓企業有信心通過香港拓展業務。她強調香港的透明度對投資者極具吸引力，「當你想進入一個可能比本土市場更複雜的外地市場時，你猶如手握一份實戰操作指南，協助你充滿信心地邁出每一步。」

她觀察到，企業對粵港澳大灣區的興趣與日俱增。在香港特區政府和投資推廣署的支持下，不少商會成員在大灣區設立辦事處，並擴展到內地其他地區。

她又指，一些墨西哥餐飲企業亦開始進入新加坡、馬來西亞和印尼等東盟市場一試身手。Cano認為，清晰透明的營商投資指引讓企業懷着信心向外拓展，因為他們知道有在香港建立的強大聯繫和支持作為後盾。

香港的法律制度、政府措施和世界級基建同樣突出。Cano表示，在「一國兩制」框架下，香港為有意在此發展的人士提供了明確性與保障，「如果他們來這裏，面對的不會是一片渾水」。

Cano稱讚香港非常開放、友好、透明，在營商方面提供清晰指引。

Yamilette Cano（前排中）出席由香港投資推廣署為拉丁美洲商界舉辦的聯誼交流會。

她特別提到，她多年前創立公司時申請過特區政府的「BUD專項基金」，這段經歷凸顯政府資助可如何支持知識分享、資訊交流和活動策劃；有了適當的支持，企業可以實現曾經看似遙不可及的目標。

Cano補充，香港的效率勝過墨西哥城和紐約等城市。香港國際機場令出行十分便捷順暢，讓企業可以專注於最核心的事務，毋須受其他雜務影響。除了效率和便利，Cano亦強調人才和創新的重要性。

她認為，北部都會區和上月舉行的LEAPEast2026國際科技與資訊技術展均體現香港的創新；而政府主導的各項倡議和活動，則有助吸引並留住多元且高素質的專業人才。

記者：Melody Chan