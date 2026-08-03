足球盛會︱KOL獲贈靚位門票掀爭議 議員稱有助宣傳香港國際形象：無免費午餐

本港今年暑假舉辦多場足球盛事，當中德甲班霸拜仁慕尼黑於本周五（7日）在啟德主場館與英超球隊阿士東維拉進行比賽。有球迷向《星島頭條》反映，主辦方將比賽門票免費送予不熟悉足球的KOL網紅，對真正長期支持球隊、花錢購買會籍及周邊產品的忠實擁躉極不公平。有立法會議員表示，主辦方將門票免費提供予網紅，本質上可視作宣傳香港，屬商業對價關係，若以此模式運作，不涉及不公平派票問題。

維拉球迷會會長：應找足球KOL

阿士東維拉香港官方球迷會會長KIDD向記者表示，主辦方見門票銷情不佳，竟在賽前突然降價促銷，對早已以正價購票、真金白銀支持維拉與拜仁慕尼黑的忠實球迷而言極為不公；更令人詬病的是，主辦方還向部分明星及網絡紅人（KOL）贈送門票。他認為利用KOL進行宣傳已屬普遍趨勢，但若要邀請，理應選擇體育或足球範疇的相關人士，如今主辦方卻找來一批完全無關的KOL，此舉是否恰當，實屬疑問。

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深圳球迷：屬KOL身份紅利

維拉女球迷Ching認為，這些KOL免費享有較佳位置，近距離接觸球員及索取簽名，直言「要佢哋講幾個維拉球員名都未必知」，對真正長期支持球隊、花金購買會籍及周邊產品的忠實擁躉極不公平。她續指，自己與球迷會成員於今年4月購買售價為1,888元的門票，曾向球會發出電郵查詢，獲維拉官方在電郵中解釋，票價制定及銷售安排等事宜均由主辦方全權掌控，球會方面對此並無控制權。

不過，深圳拜仁球迷葉先生表示，自己購買了2,688元門票，看到比賽的大名單缺乏星味，加上工作原因，一直想把票原價放售。他指既然門票本身已滯銷，與其勉強填滿座位，不如將部分門票給予網絡紅人，既能借助其影響力擴大賽事宣傳，亦屬網紅身份帶來的「紅利」。

莊豪鋒認為主辦方將門票免費提供予KOL，本質上可視作宣傳費。

林振昇指，KOL通常需承擔宣傳義務或與球會簽訂合作協議。

議員：送飛本質上可視作宣傳費

實政圓桌立法會議員莊豪鋒指，過往多項大型體育活動中，主辦單位經常邀請媒體及KOL入場參與，藉此加強推廣，當中不乏擁有多國受眾、粉絲基數龐大的國際級網絡紅人，對提升香港國際形象具顯著作用。他認為主辦方將門票免費提供予KOL，本質上可視作宣傳費。不過，他強調主辦單位必須審慎把關，確保資源運用得宜，期望在操作上能更精準掌握平衡，既善用網絡影響力，亦不偏離體育盛事的核心價值。

勞聯立法會議員林振昇表示，不清楚有關安排是否無償贈票，笑言KOL通常都沒有「免費午餐」，需承擔宣傳義務或與球會簽訂合作協議，本質屬商業對價關係，若以此模式運作，則不涉不公平派票問題。

記者︰黃子龍