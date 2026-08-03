善德智能單車壯舉18區接力 葵青民政專員及警隊高層力撐
更新時間：19:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：19:13 2026-08-03 HKT
由香港善德基金會夥拍永明金融推出「善德永明耀香港Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能單車騎行盛事，繼日前在尖東舉行啟動禮及香港童軍總會展開智能單車接力挑戰後，「智能單車參與平台」由7月初起，已陸續走訪全港十八區，今周迎來香港區閉幕巡遊周，其中周一（3日）移師葵芳新都會廣場，多位地區人士及社會賢達獲邀接力上陣，為累積騎行120萬公里，相當於圍繞地球30圈的活動目標繼續邁進，迎接明年香港回歸祖國30周年。
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葵青民政事務專員梁乘龍、警務處新界南總區指揮官張惠華、葵青警區指揮官黃宏業等地區人士輪流接力，各人合共為活動貢獻30公里，活動同日下午再移師大埔區邀請地區人士及公眾參與。
「智能單車參與平台」完成香港區活動後，未來會抵達深圳、珠海，及中山一帶大灣區城巿，廣邀內地同胞參加，體現中港融合、萬眾一心。
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