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借口查看24萬元寶可夢卡片後奪走即逃 35歲無業男認盜竊罪判囚1年

社會
更新時間：17:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:13 2026-08-03 HKT

35歲無業男今年4月在尖沙咀店舖借口查看寶可夢卡片，店主拿出2張卡片時伸手奪走逃逸，涉及價值共24萬元。男子今於九龍城裁判法院承認盜竊罪，署理主任裁判官鄭念慈直言本案相當嚴重，縱使法庭接納被告因一時冒起的念頭而單獨犯案，案情亦接近「snatching（搶奪）」。鄭官終判處被告入獄12個月，另喻被告謹記「唔好以為判咗刑就唔使賠」，若事主提出民事訴訟仍需賠償。

被盜卡片昂貴事主可循民事訴訟追討

案情指，被告伍子俊於今年4月9日下午，進入涉案尖沙咀售賣寶可夢卡片的店舖，他要求查看2張寶可夢卡片，店主遂從上鎖的玻璃櫃中取出卡片並放在盤上，被告突然拿走卡片，未有付款便逃去。店主隨即報警，閉路電視拍攝到事發經過，被告翌日被拘捕，警誡下指「我偷咗呢2張卡，之後俾咗何生」。

控方提及被告有7次案底，其中1次與不誠實有關。控方又指被盜財物昂貴，事主可循民事訴訟途徑追討。辯方求情指，被告案發時失業近半年，他離婚後獨力撫養一對子女，父母亦年邁。被告當時承受經濟壓力，一時貪心而犯案，現在深感後悔，故被告適時認罪，為求盡早回歸家庭陪伴子女成長。

認盜竊罪但案情接近搶奪

鄭官關注被盜物品並非食物，而是寶可夢卡片，「我都唔知咁貴，十幾萬一張」。若被告當時承受經濟壓力，理應無法購買卡片，故鄭官質疑被告是否在進入店舖前已計劃犯案，而非一時貪心。辯方澄清指，被告當時「行過舖頭，咁蹺見到」，而店內亦有平價卡片。

鄭官判刑時指，本案並非一般拾遺不報或超市高買，被告在店內佯作購物，當店主展示2張卡片後，隨即奪去逃走。縱使法庭接納被告因一時冒起的念頭而單獨犯案，案情亦接近「snatching（搶奪）」。鄭官又指被告有前科，在2025年6月因欺詐案件入獄，理應成為加刑因素。惟考慮到被告未曾在盜竊罪行上有前科，鄭官認為18個月足以反映案件嚴重性，認罪扣減後判處被告入獄12個月。

案件編號：KCCC1110/2026
法庭記者：雷璟怡

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