尖沙咀酒吧血案｜再有一男子涉協助罪犯被控 還押10月再訊

32歲男商人日前在尖沙咀樓上酒吧與他人發生衝突，遭圍毆後送醫終告不治。警方至今拘捕12人，其中36歲貨車司機涉嫌協助罪犯，今於九龍城裁判法院提堂。署理主任裁判官鄭念慈應申請押後案件至10月29日，以待進一步調查。被告申請保釋遭拒，須還押候訊。

被告蕭乾明，被控於2026年7月25日與2026年7月26日之間，在香港某處當曾煒程犯可逮捕的罪行，即謀殺，而被告知悉或相信曾煒程就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情況下，向曾煒程提供運輸以協助他逃走，而意圖妨礙拘捕或檢椌曾。

案件編號：KCCC2234/2026

本報記者