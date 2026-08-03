的士及網約車綜合筆試接受申請 9條MC模擬試題試答 即睇自己啱幾多！
更新時間：15:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:13 2026-08-03 HKT
發佈時間：15:13 2026-08-03 HKT
的士及網約車綜合筆試8月3日開始接受申請，首批考生於2026年9月中開始應考綜合筆試。筆試包含兩部分，考生須在45分鐘內回答試卷內全部試題，甲部「的士及網約車營運」須在30題MC（多項選擇題）中答對25題或以上；乙部「道路使用者守則」則須在35題MC（多項選擇題）中答對30題或以上，總成績會被視為及格。
45分鐘答65題MC 答中85%合格
為令有意報考人士了解筆試的模式和題型，運輸署在相關網頁設9條模擬試題，涵蓋的士及網約車載客服務的知識、地方試題、路線試題和道路使用者守則試題。讀者可嘗試作答下列9條MC題目，了解自己對路線及路道知情的程度。
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的士及網約車綜合筆試9月中開考 一文睇清報名方法/所需文件/應考地點/費用（附預約步驟）
兩部分試卷的模擬試題如下：
甲部：的士及網約車營運
的士及網約車載客服務的知識
|1.
|下列哪一項為不正確的：
正確答案﹕B
|2.
|駕駛時不可在前方放置多於 ______部流動電訊裝置。
正確答案﹕A
|地方試題
|3.
|信和廣場
正確答案﹕D
|4.
|修頓中心
正確答案﹕C
|路線試題
|5.
|若由 西灣河嘉亨灣 駛至 旺角拔萃男書院，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？
正確答案﹕B
|6.
|若由 荃灣悅來酒店 駛至 上環港澳碼頭，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？
正確答案﹕A
乙部：道路使用者守則
|1.
|駛過水浸的街道後，你應 ________ 。
正確答案﹕C (道路使用者守則 P. 87)
|2.
|若用以豎立「不准停車」標誌的標誌杆為紅色則代表 ________ 不准停車。
正確答案﹕C (道路使用者守則 P. 91)
|3.
|在薄霧天氣下，看到此標誌時，你應﹕
正確答案﹕B (道路使用者守則 P. 87及 88)
甲部：的士及網約車營運
甲部是測試考生對 (i) 提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及 (ii) 香港地方的認識，以及路線規劃的能力。試題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定，及參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」。
乙部：道路使用者守則
乙部分是測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。
更多有關的士及網約車綜合筆試的詳情，請參閱的士及網約車綜合筆試指引 。
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