的士及網約車綜合筆試接受申請 9條MC模擬試題試答 即睇自己啱幾多！

的士及網約車綜合筆試8月3日開始接受申請，首批考生於2026年9月中開始應考綜合筆試。筆試包含兩部分，考生須在45分鐘內回答試卷內全部試題，甲部「的士及網約車營運」須在30題MC（多項選擇題）中答對25題或以上；乙部「道路使用者守則」則須在35題MC（多項選擇題）中答對30題或以上，總成績會被視為及格。

45分鐘答65題MC 答中85%合格

為令有意報考人士了解筆試的模式和題型，運輸署在相關網頁設9條模擬試題，涵蓋的士及網約車載客服務的知識、地方試題、路線試題和道路使用者守則試題。讀者可嘗試作答下列9條MC題目，了解自己對路線及路道知情的程度。

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兩部分試卷的模擬試題如下：

甲部：的士及網約車營運

的士及網約車載客服務的知識

1. 下列哪一項為不正確的：

行車前檢查車窗玻璃有否破裂 無需理會接載人數 行車時留意四周環境 確保乘客沒有遺漏隨身物品於車廂 正確答案﹕B 2. 駕駛時不可在前方放置多於 ______部流動電訊裝置。

2 3 4 5 正確答案﹕A

地方試題

3. 信和廣場

大圍 深水埗 元朗 銅鑼灣 正確答案﹕D 4. 修頓中心

尖沙咀 太子 灣仔 香港仔 正確答案﹕C 路線試題

5. 若由 西灣河嘉亨灣 駛至 旺角拔萃男書院，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？

經東區海底隧道、觀塘道、龍翔道及竹園道 經告士打道、紅磡海底隧道及公主道 經中環灣仔繞道、干諾道中、西區海底隧道、西九龍公路及麗翔道 正確答案﹕B 6. 若由 荃灣悅來酒店 駛至 上環港澳碼頭，在正常交通情況下，以及不需考慮隧道收費（如適用）的情形下，哪一條路線最直接可行？

經青葵公路、西九龍公路及西區海底隧道 經青衣南橋、昂船洲大橋、青沙公路、西九龍公路及西區海底隧道 經龍翔道、竹園道、窩打老道、公主道、紅磡海底隧道及告士打道 正確答案﹕A

乙部：道路使用者守則

1. 駛過水浸的街道後，你應 ________ 。

閃動車頭燈警告迎面車輛 響號警告尾隨車輛 立即試驗煞車系統的性能 正確答案﹕C (道路使用者守則 P. 87) 2. 若用以豎立「不准停車」標誌的標誌杆為紅色則代表 ________ 不准停車。

上午七時至下午七時 上午七時至十時及下午四時至七時 上午七時至午夜十二時 正確答案﹕C (道路使用者守則 P. 91) 3. 在薄霧天氣下，看到此標誌時，你應﹕

以正常車速駛經工地，以免阻塞工地或附近的工程人員及車輛 慢駛，與前車保持安全距離，並提防在工地或附近，工程人員及車輛會突然走近或闖入行車線 立即停車，並切勿駛越這標誌，這標誌會在薄霧天氣消除後才被移除 正確答案﹕B (道路使用者守則 P. 87及 88)

甲部：的士及網約車營運

甲部是測試考生對 (i) 提供的士及網約車載客服務的知識的掌握；及 (ii) 香港地方的認識，以及路線規劃的能力。試題按 「的士及網約車營運」 小冊子設定，及參考香港政府地政總署測繪處出版的「香港街」。

乙部：道路使用者守則



乙部分是測試考生對道路交通規例及安全駕駛的知識，試題按「道路使用者守則」設定。

更多有關的士及網約車綜合筆試的詳情，請參閱的士及網約車綜合筆試指引 。