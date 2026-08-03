政府涉未付900萬個口罩費用及生產資助 口罩供應商入稟追討逾1858萬元

政府疫情期間推出「本地口罩生產資助計劃」資助本地口罩生產線，承諾每月向生產商採購200萬個口罩。有獲批資助的公司指政府收到逾900萬個口罩後，未付款逾1801萬元，另亦沒有按協議派發第三期資助逾57.5萬元，上周五入稟高等法院向政府申索逾1858萬元。根據司法機構網頁顯示，案件暫無聆訊排期。

原告為HKER MEDICAL SUPPLIES LIMITED，被告為律政司司長。入稟狀指，新冠肺炎疫情期間，政府推出「本地口罩生產資助計劃」（Local Mask Production Subsidy Scheme），資助本地供應商設立口罩生產線，並承諾每月向每家供應商採購200萬個口罩。原告於2020年5月與政府簽署資助及採購協議，政府承諾提供250萬元資助設立本地口罩生產線，分四期支付，每月向原告採購200萬個口罩。

如期交貨但至今未收回貨款連生產資助1858萬

原告履行協議，於2020年5月至12月期間，向政府提供1300萬個口罩，但政府只支付頭兩期資助近76.8萬元以及頭兩批口罩款項930.9萬元，沒有支付金額不少於57.5萬元的第三期資助及5批口罩款項不少於1801萬元。原告指政府違反協議，而且政府承認已收到並消耗原告提供的900.6萬個口罩。原告指政府在未支付口罩費用下接受並消耗口罩，強調每個口罩成本不低於2元。

原告指由於政府違反協議，令它蒙受損失，入稟高等法院向政府申索第三期資助金額至少57.5萬元、5批口罩（合共900.6萬個口罩）未付款項不少於1801萬元，以及有關損害賠償、利息及訟費。

案件編號：HCA1338/2026

法庭記者：劉曉曦