網約車筆試今起開放報名 報考市民看好前景：可以當正職做

「的士及網約車綜合筆試」今日（3日）起正式接受報名，考試料於九月中旬展開。《星島頭條》記者今早前往位於深水埗的運輸署九龍牌照事務處，發現不少市民有興趣報考，亦有市民親身到場索取表格報名，受訪市民普遍認為網約車市場前景佳。

報考者稱開網約車「搵外快」

已退休的黃先生表示，數年前曾兼職駕駛網約車，現時得知網約車考試開放報名，便有興趣報考，期望日後若成功考取資格，能夠開車「搵外快」，因「多一個入息（家庭經濟）會鬆動些」。

黃先生。

市民看好網約前景：朋友每日可賺$2000

市民朱先生表示，先前已通過的士筆試，惟未有正式的士牌照，今次特意前來報考網約車司機筆試。他透露，自己希望入行是因為聽聞行業收入可觀，指身邊有朋友之前做過網約車司機，每日保守賺1000，通常都2000。他計劃將網約車視為正職，亦看好行業前景，「係人都要搭車，有時去偏遠地方無車，就會需要叫車」。

朱先生。

司機已通過的士牌 同時考網約「兩手準備」

市民陶先生先前已通過的士牌照筆試，記者問及為何如今網約車盛行仍選擇入行的士，他回答指的士及網約車各有優劣，他傾向選擇的士是因之前聽說網約車很「困身」，有些平台會要求網約車司機每日至少在線一定時數，的士司機則自由一些。他續指，如今很多的士亦需要利用網約平台接單，他自己亦計劃使用。他表示，自己有一定年紀，不必像年輕時拼命養家，故計劃日後兼職做的士司機，「每日夜更七八個鐘，賺夠就走人」。

陶先生。

記者：周育瑩

攝影：盧江球