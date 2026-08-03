懲教涉木棍捅羈留者肛門案｜時任二級懲教助理入獄3年 另3名羈留者分別囚4至6個月

時任二級懲教助理2年多前在壁屋懲教所遭還押青年灑中爽身粉，疑連同4名羈留人士捅傷青年肛門，上司涉知情不報，共6人被控有意圖而造成身體受嚴重傷害等罪。時任二級懲教助理及1名羈留人士認罪、2名羈留人士早前被裁定罪成，餘下2人罪脫。法官姚勳智今早在區域法院判處時任二級懲教助理入獄3年，另3名羈留者囚分別監禁4至6個月。

二級懲教助理譚力翀帶頭犯案判監3年

兩認罪被告分別為35歲時任二級懲教助理譚力翀及22歲羈留人士何力桓，早前承認有意圖而造成身體嚴重傷害罪，譚力翀另承認串謀妨礙司法公正罪。譚力翀被判入獄3年，何力桓囚4個月。

至於兩罪成被告分別為羈留人士21歲李梓睿及22歲林承蔚，早前被裁定有意圖而造成身體嚴重傷害罪成。李梓睿及林承蔚就毒品案額外囚6個月。

退休一級懲教助理郭紹輝經審訊後，獲裁定藉公職作不當行為罪脫。資料圖片

事主玩「開口中」期間向譚撒爽身粉後遭捅肛

綜合證供指，在2023年12月26日，譚及郭與羈留人士在活動室一起玩名為「開口中」的遊戲期間，事主向譚從後撒爽身粉，譚指示事主離開活動室，本案4名羈留人士亦緊跟其後。譚在樓梯間要求事主脫下長褲指「除褲嘅話就輕鯨啲，唔除褲嘅話就我棍架啦」，事主於是脫下長褲，惟沒有脫下內褲，譚用右手反手緊箍事主的後頸，然後將事主扯到地上，事主當時呈跪下姿勢，面部被按壓在譚右腰間附近，而背部及臀部則朝向天花板。

當事主被扯到地上時，其左臂及右臂遭羈留人士按住，其後感到肛門附近位置被一支棍狀硬物隔著其內褲戳了數下，接着譚力翀用該硬物插入事主的肛門多次，過程持續30秒左右。該硬物從事主的肛門拔出後，事主隨即聽到一支木棍掉到地上，然後事主轉身躺在地上，面朝天，並看到該木棍尾部染有冀便及血迹，並發覺有血從其肛門滴到地上，亦感到肛門疼痛。事主被帶回囚室後持續出血，譚教事主如何向他人解釋傷勢，即事主在下午便開始「痾血」，再曾用筆「撩」肛門導致受傷。

而55歲退休一級懲教助理郭紹輝及19歲李宇軒，則分別被裁定藉公職作出不當行為罪，以及有意圖而造成身體嚴重傷害罪脫。

案件編號：DCCC1096/2024

法庭記者：黃巧兒