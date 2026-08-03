吸服「K仔」後駕駛的士 司機認毒駕罪還押待判

一輛的士在今年6月在牛頭角偉業街行駛期間左搖右擺，警方截停及調查後，發現的士司機體內含有俗稱「K仔」的氯胺酮。涉案54歲的士司機被控1項在體內含有任何濃度的指明毒品時駕駛汽車罪，他今於觀塘裁判法院認罪，庭上透露他過去有15次案底，其中一次與本案類同。署理主任裁判官李志豪押後案件至8月17日判刑，以待索取戒毒所報告，期間被告須還押。

被告駕駛的士左搖右擺

被告李劍文，承認於2026年6月5日在牛頭角偉業街駕駛一輛的士，而當時他體內含有氯胺酮。

案情指，案發日早上，警車在牛頭角偉業街巡邏期間，發現涉案的士行駛時左搖右擺及異常緩慢，當時的士亦展示可出租的標示。警方截停的士及調查被告時，被告精神恍惚及不知所措，其言語對答也較緩慢。在警方要求下，被告先後提供口腔及血液樣本作檢驗，均對氯胺酮呈陽性。

稱案發前數天曾吸食氯胺酮

現場警誡下，被告承認他在案發前一星期曾吸食氯胺酮。他在警誡錄影會面中，又承認每月會吸食一次氯胺酮。庭上透露，他過去有15次案底，其中一次與本案類同，及有5次交通定罪記錄。

被告今沒有律師代表，他求情指當日駕駛時並未吸毒，只是在案發前數天曾吸食氯胺酮。李官考慮到被告過去有同類案底，押後案件至8月17日判刑，以待索取戒毒所報告，期間被告須還押。

案件編號：KTCC1134/2026

法庭記者：王仁昌攝