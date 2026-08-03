天文台早上6時40分發出黃色暴雨警告信號。

受廣闊低壓槽影響，預料今日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應儘快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的最新天氣消息。

廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。在上午五時，位於呂宋附近的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北約270公里，預料向西北緩慢移動，在呂宋一帶徘徊。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，間中有驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。日間最高氣溫約28度。吹和緩南至東南風，初時離岸風勢清勁。

展望明日初時仍有驟雨及雷暴，隨後一兩日短暫時間有陽光，本週後期天氣酷熱。

分區氣溫

九天天氣預報

受廣闊低壓槽持續影響，今日華南沿岸雨勢仍然頗大及有狂風雷暴。隨著廣闊低壓槽在未來兩三日逐漸減弱，廣東沿岸天色漸轉明朗，但仍有驟雨。此外，位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今明兩日於呂宋一帶徘徊，同時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會移向日本以南海域，隨後有較大機會於本週後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。