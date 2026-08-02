全民運動日︱李家超落場體驗手球 與小朋友拋波 羅淑佩「試腳」踢足球

「全民運動日2026」今日（2日）舉行，康文署於全港18區體育館舉辦免費康體活動供市民參與。行政長官李家超、文體旅局局長羅淑佩、體育專員蔡健斌聯同康文署署長陳詠雯等一眾嘉賓，今午到訪活動主場館的九龍公園體育館，與市民體驗各類康體活動，包括手球、軟式曲棍球、滑板及虛擬馬術等。

全民運動日︱為亞運港隊健兒打氣

香港手球隊在去年全運會創歷史佳績後，手球在本港變得更為普及。特首李家超今日亦有體驗手球項目，又與小朋友拋波互動，而自揭是40年曼聯球迷的羅淑佩則「露兩腳」，落場試玩足球；一眾運動員及團體代表亦為帶來舞獅及武術表演。

今年全民運動日繼續以「日日運動半個鐘，健康快樂人輕鬆」為口號，鼓勵市民養成運動習慣，同時為將參與第20屆名古屋亞運會的港隊運動員打氣。九龍公園體育館設有手球、滑板、足球、虛擬馬術、虛擬賽艇等亞運會比賽相關的體驗項目，亦有新興運動「軟式曲棍球」等，供市民參與。

八旬婦打完乒乓球再到場運動

市民洪女士特地帶同女兒來參加全民運動日，指希望讓她嘗試平日較少機會接觸的運動，例如滑板等。洪女士認為今日活動氣氛不錯，又指本身不知道特首會到場，認為他「好親民」。女兒方小朋友就指，自己平日亦有喜歡做的運動，有跳舞和游泳的習慣，去年亦曾參與全民運動日，今日體驗活動中最喜歡虛擬騎馬。

本身是U6手球港隊成員的張小朋友認為今日的活動中，手球項目最吸引，亦覺得武術表演相當精彩。張爸爸就表示，因為全運會時被手球比賽吸引，加上兒子僅5歲，可參與的運動不多，目前專注於手球及游泳兩項運動，以往亦曾帶兒子觀賞手球U18及U20比賽，支持香港運動員。

88歲的吳婆婆趁全民運動日運動設施免費開放，今早與朋友打完乒乓球後，便前來參與活動，表示「好開心」，亦覺得活動頗有趣，希望可完成所有攤位，領取紀念品。被問到會否感到辛苦，她說：「普通啦，我本身都有做運動，打乒乓波、緩步跑、拉吓筋咁。」

記者：伍萬庭

攝影：陳浩元