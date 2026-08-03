懲教署與港專合辦「應用啟『懲』計劃」招聘體驗日 逾過百學生即場申請

懲教署於7月28日在香港專業進修學校（港專）舉辦「應用啟『懲』計劃」招聘體驗日，向學生介紹懲教署多元化工作，並安排他們即場體驗各個招聘程序。體驗日反應良好，超過140名學生參與。

招聘體驗日除了向學生介紹懲教署工作及招聘程序，亦為他們安排模擬小組面試，並分享面試技巧。另外，招聘體驗日設有模擬體能測驗，讓學生即場體驗靜態肌力測試、俯撐取放及穿梭跑等項目。署方又鼓勵有興趣投考二級懲教助理的學生即場報名，超過100名學生即場提交網上申請。

懲教署人員為香港專業進修學校學生舉行模擬體能測驗，並教導學生如何應考穿梭跑項目。

懲教署人員為香港專業進修學校學生舉行模擬小組面試，並向學生講解小組面試流程及技巧。

懲教署自2023年起與提供應用教育文憑的院校合作，透過「應用啟『懲』計劃」為有志投考二級懲教助理的學生安排一系列活動，包括招聘講座、體能訓練、參觀懲教院所等，加深他們對懲教署工作的認識及投考信心。截至2026年7月底，通過該計劃獲聘的二級懲教助理共有116名，成效理想。現時二級懲教助理全年均接受申請，有興趣投考的人士可瀏覽懲教署有關網頁（www.csd.gov.hk/tc_chi/recruit/recruit.html）並即時遞交申請。