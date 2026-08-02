施政報告諮詢︱校園欺凌參考內地尋公安介入？ 李家超：盡量唔好咁高壓

李家超今早（8月2日）於屯門主持首場五年規劃兼施政報告地區諮詢會，與逾130名市民直接對話，就經濟民生廣泛聽取意見，同心合力建設更美好香港。

校園欺凌個案持續攀升 教師倡效法國家入治安管理條例

在第二部分的討論環節中，於西貢區中學任教的蘇老師表示，國家於今年1月1日起實施新修訂的《治安管理處罰法》，明確將惡意排斥及侮辱人格等校園欺凌行為納入治安管理範圍，公安機構可依法介入加強執法力度。他指出，校園欺凌對學生影響深遠，甚至足以改變一生，惟香港目前缺乏相關法制，他提到國家近年強化未成年人關愛保護，香港可仿效有關做法，為學生提供更全面的法律保障。

李家超：教育以引導為主 助學生改過成長

李家超回應時提到，青少年發展是社會各界共同責任，他認為需給予學生成長空間，對於輕微犯錯，應以提醒和引導為主，讓學生有改過自新的機會，盡可能避免採用高壓方式處理。他舉例指出，警方聯絡主任在校園的角色正是以協作和預防為本，營造和諧校園氛圍，讓學生在日常生活中潛移默化地學會考慮他人感受，從而健康成長。