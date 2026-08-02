「菁英領航：港故事．入境探索」系列活動 入境處青少年領袖團暑假推動人民外交

入境事務處青少年領袖團（IDYL）於2026年暑假推出「菁英領航：港故事．入境探索」系列活動，旨在讓隊員親身向訪港旅客及來港交流的非本地學生推廣香港文化與歷史，藉此推動青少年「人民外交」。活動首站已於7月中旬（16-18日）在香港國際機場入境大堂順利舉行，第二站則於7月30日至8月1日一連三日在其中環碼頭設置主題攤位，並於歡笑聲中圓滿落幕。

首站活動中，領袖團隊員即場向抵港旅客派發由團隊特別製作的《菁英領航：港故事．入境探索手帳》，內容涵蓋香港特色景點、地道文化以及與入境事務處相關的歷史地標。隊員以熱情講解，讓旅客甫抵埗即感受到香港青少年的好客精神，為旅程留下美好開端。

緊接而來的第二站選址中環碼頭，領袖團於現場設置主題攤位，透過互動遊戲與旅客及市民深入交流，生動介紹本港著名旅遊景點、傳統文化及入境處歷史地標。攤位另設紀念蓋章站及拍照打卡區，並派發「菁英領航」系列限量版盲盒襟章及精美環保袋，吸引眾多旅客駐足參與，場面熱鬧。入境事務處助理處長（管理及支援）歐陽至威親臨現場為隊員打氣，鼓勵他們把握機會展現本港青少年的活力與熱誠，並有信心承擔推廣「人民外交」的新角色。

實踐平台助提升技能 培育青年領袖

是次活動不僅落實《2025年施政報告》中保安局轄下青少年制服團體推動「人民外交」的政策方向，更為領袖團隊員提供寶貴的實踐平台。隊員在多元交流中，透過接待來自世界各地的訪客，有效提升表達技巧、語言能力及溝通協作能力，同時培養自信與領導才能。服務社會的過程中，隊員亦建立正向價值觀，逐步成長為具備國際視野和社會責任感的青年領袖，充分體現入境事務處在青少年培育方面的持續承擔。

領袖團表示，活動腳步不會停歇，未來將繼續透過「菁英領航」系列，以不同形式為隊員創造更多機會，向世界說好香港故事，讓好客精神傳播至更遠的地方。市民與旅客可密切留意領袖團後續活動。

圖：入境處社交平台