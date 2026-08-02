林超英剖白冷氣「終極用途」：用嚟救命，熱到死一定會開 揭今年有一日差點「破戒」

近年全球氣溫不斷上升，天文台前台長林超英表示，受到厄爾尼諾現象影響，今年氣候暖化呈跳躍式增加，向來提倡環保、堅持靠小風扇消暑的他坦言，冷氣在極端天氣下是救命工具，但又不會日日都開，「如果熱到會死就梗係會買冷氣開冷氣啦！我唔會堅持死都唔開冷氣，如果我會死，我一定開冷氣。」

林超英：如果會熱到死，我一定開冷氣

林超英今日（8月2日）在電視台節目表示，隨着新一輪厄爾尼諾現象來襲，疊加全球暖化效應，警告本港將面臨極端酷熱的挑戰，有機會由今年延伸至明天，甚至更長時間，要視乎其發展。他呼籲全社會必須為「捱熱」作好準備。

他指出，氣候暖化呈跳躍式增加，2024年全球氣溫已超過工業革命前1.5度；而隨着2026年新一輪厄爾尼諾展開，本港氣溫隨時有機會打破以往36.6度的高溫紀錄，高溫甚至可能一直延續至9月甚至秋冬季。

颱風概率減惟若襲港將增強為「超強颱風」

面對這股熱浪，一直堅持少開冷氣的林超英亦坦言，今年有一日氣溫高達35度以上時，他亦差點「破戒」，幸好隨後下雨降溫。他強調，正常健康的人在35度以下仍可利用風扇降溫，但他絕不會為堅持而罔顧性命：「我又想救地球......又唔好熱到別人辛苦，我唔會堅持死都唔開冷氣，如果我會死，我一定會開冷氣。」

林超英促關注戶外工作者

除了高溫，林超英提到厄爾尼諾亦會令進入南中國海的颱風數量減少，但一旦襲港，卻更有可能增強為「超強颱風」，呼籲市民不能掉以輕心。

極端酷熱天氣下，林超英對基層戶外勞工，如地盤工人、清潔工、外賣員等的處境表示極度擔憂。他指，現時勞工處的《預防工作時中暑指引》制定的「工作暑熱警告」，原是為公眾而設計的「香港暑熱指數」，未能準確反映戶外曝曬的真實情況，技術上並不恰當，而中暑亦未有納入在工傷內，認為當局應盡快檢討，建議採用國際濕球黑球溫度（WBGT）來評估工業及戶外工作環境，並鼓勵地盤自行購置成本只需數百元的測溫儀器；以及參考日本做法，當濕球黑球溫度（WBGT）達28度以上，勞工工作超過一小時後中暑，應直接列為工傷並予以賠償。

北都發展需保留濕地及廣植樹木綠化

此外，針對北部都會區的發展，林超英引述科技大學研究指，元朗至粉嶺、上水一帶是全港最熱的地區。他警告，未來北都建設必須保留濕地，增加植樹綠化，並確保建築物之間有足夠通風空間，否則該區將比現時的市區更加酷熱。同時，他亦提醒數據中心耗電且會產生大量熱力，香港地少人多，不宜盲目興建過多數據中心，部分算力可考慮在境外進行。

最後，談及極端天氣的預警機制，林超英認為颱風有路徑可尋，適合作事前部署；但暴雨來襲往往非常突然，若太早作超前預測容易出現失誤，削弱公眾信任，因此暴雨警告仍應依賴現行行之有效的紅黑雨機制。

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