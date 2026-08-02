房委會將幸福設計概念融入屋邨改善工程 美林邨完成首階段工程 街坊反應正面

房委會推動「幸福先行‧預試計劃」，將幸福設計概念融入屋邨改善工程。沙田美林邨作為先導項目，已完成首階段工程，除聽取居民意見將舊水池活化為開放式雕塑公園，更以壁畫美化屋邨入口處行車天橋的橋柱。而餘下的項目將繼續分階段推進。

在房委會推動的幸福先行‧預試計劃下，沙田美林邨的舊有水池空間，變身成開放式雕塑公園。工程團隊拆除了水池原有的圍欄，又引入行人步道、照明裝置和社交座椅，將該處打造成一個可讓街坊走進去、近距離接觸大樹和雕塑的開放式空間。雕塑公園同時增設賞樹徑和樹木資訊牌，向居民介紹一直陪伴在他們身邊的各樣樹種。

與街坊攜手設計屬於自己社區

房屋署高級屋宇保養測量師謝卓敏表示，地方優化後「更好坐、更好走」，街坊的回應也十分正面。謝卓敏指，以往屋邨翻新工程較着重改善硬件，這次最大分別在於「非常着重與居民共創」。團隊不但透過社交媒體收集意見，更設立街站和舉辦工作坊，親身聆聽居民的聲音，與街坊攜手設計屬於自己的社區。

為了深化社區參與，團隊特別邀請曾參加工作坊的循理會美林小學學生出席雕塑公園的開幕儀式，象徵社區共同參與、共同見證成果，別具教育與傳承意義。

以美林邨特色創作藝術壁畫

除了改善邨內公共空間，團隊希望讓居民在進邨時已能感受到回家的氛圍，因此與路政署合作，以美林邨的特色創作藝術壁畫，美化屋邨入口處行車天橋的高架橋柱，讓街坊在交通燈前等待回家時看着壁畫，便能感到溫暖，同時也可把屋邨特色延伸至大圍社區。

進度良好續為街坊提升幸福感

謝卓敏總結指，「共築．幸福」計劃推出至今，當局已揀選逾40個屋邨進行改善工程，大部分進度良好，不少已完成外牆粉飾或屋邨改善工程，成效顯著。當局未來會繼續每年揀選合適屋邨進行改善工程，以實而不華、暖心和貼心的設計，持續為街坊提升幸福感。