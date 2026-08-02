天文台：今晚及明初本港雨勢有時頗大 部分地區或出現水浸

天文台今日（2日）上午6時10分發出黃色暴雨警告信號，至下午1時取消。天文台下午5時50分再發特別天氣提示，指未來兩三小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

天文台晚上7時20分發特別天氣提示，受廣闊低壓槽影響，預料今晚及明日初時本港雨勢有時頗大，部分地區有機會出現水浸，市民應儘快完成適當的預防措施，以防止可能引致的損失。天文台在有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。市民請留意天文台的最新天氣消息。

廣闊低壓槽及活躍偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

展望明日初時驟雨仍然較多及有雷暴，隨後一兩日有幾陣驟雨，本週後期漸轉酷熱。

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