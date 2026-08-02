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天文台上午6時10分發出黃色暴雨警告信號

社會
更新時間：06:04 2026-08-02 HKT
發佈時間：06:04 2026-08-02 HKT

天文台上午6時10分發出黃色暴雨警告信號。

天文台清晨5時05分發出特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

廣闊低壓槽及活躍偏南氣流正為廣東沿岸及南海北部帶來雷雨。此外，位於菲律賓以東海域的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。最高氣溫約28度。吹和緩至清勁偏南風，初時高地間中吹強風。

展望明日初時驟雨仍然較多及有雷暴，隨後一兩日有幾陣驟雨，本週後期漸轉酷熱。

分區氣溫
分區氣溫
九天天氣預報
九天天氣預報

受廣闊低壓槽及活躍偏南氣流影響，今明兩日華南沿岸雨勢有時頗大及有狂風雷暴，同時位於菲律賓以東海域的低壓區可能有所發展並移向呂宋，隨後一兩日於呂宋一帶徘徊。預料廣闊低壓槽在本週中期逐漸減弱，廣東沿岸天色較為明朗，但仍有幾陣驟雨。此外，現時位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來數日移向日本以南海域，但其隨後路徑存在變數，有較大機會於本週後期靠近東海一帶，其外圍下沉氣流會為中國東南沿岸帶來酷熱天氣，而高溫亦會觸發雷雨。

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