「香港足球盛會2026」今日賽事最後由意甲班霸國際米蘭互射十二碼，以三比一擊敗英超勁旅曼城。 賽事吸引超過4萬2千名球迷入場，當中多名政府官員包括 財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺及文化體育及旅遊局局長羅淑佩 亦有到場 觀戰。 賽後球迷陸續離場，有不少球迷均滿意賽事及場地安排，更有內地球迷指如愛隊再來港必定支持。

大會：共有42,826人入場

國際米蘭最終與曼城打成一比一平手，要靠互射十二碼分出勝負，最終國米贏三比一，大會公布共有42,826人入場千支持。賽後球迷陸續離場，有不少球迷均對賽事及場地安排反應正面。

來自上海的金先生一家三口專程來港觀賽，三人是國際米蘭球迷。金太太表示已來港六七次，去年亦曾到啟德體育園觀看Coldplay演唱會，認為場館配套完善，尤其動線設計和周邊交通便利，即使今次入住黃金海岸附近的酒店，來往啟德亦較預期快捷。金先生滿意國際米蘭的整體表現，其八歲兒子更興奮高呼「滿意滿意，滿意守門員的（表現）！」，並指將來若再有國際米蘭賽事，必定再來支持。

Jason：曼城今日的整體表現令人滿意

香港球迷Jason雖然見證所支持的曼城落敗，但認為賽事給予不同球員上陣機會，曼城今日的整體表現令人滿意，現場氣氛亦熱烈踴躍，因此今日都十分開心。

對於今次曼城部分球星缺陣，他指今年是世界杯年，故早有預料，而且陣容中仍有科頓、當拿隆馬等知名球員，已經很滿意陣容。他同時讚賞啟德體育園設施新穎，容納量大，場內人流指示清晰，整體觀賽體驗理想。

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