足球盛會‧ 多圖 | 國米互射十二碼贏曼城 逾4.2萬人入場 內地球迷指如愛隊再來港必定支持
更新時間：23:03 2026-08-01 HKT
發佈時間：23:03 2026-08-01 HKT
發佈時間：23:03 2026-08-01 HKT
「香港足球盛會2026」今日賽事最後由意甲班霸國際米蘭互射十二碼，以三比一擊敗英超勁旅曼城。賽事吸引超過4萬2千名球迷入場，當中多名政府官員包括財政司副司長黃偉綸、商務及經濟發展局局長丘應樺及文化體育及旅遊局局長羅淑佩亦有到場觀戰。賽後球迷陸續離場，有不少球迷均滿意賽事及場地安排，更有內地球迷指如愛隊再來港必定支持。
大會：共有42,826人入場
國際米蘭最終與曼城打成一比一平手，要靠互射十二碼分出勝負，最終國米贏三比一，大會公布共有42,826人入場千支持。賽後球迷陸續離場，有不少球迷均對賽事及場地安排反應正面。
來自上海的金先生一家三口專程來港觀賽，三人是國際米蘭球迷。金太太表示已來港六七次，去年亦曾到啟德體育園觀看Coldplay演唱會，認為場館配套完善，尤其動線設計和周邊交通便利，即使今次入住黃金海岸附近的酒店，來往啟德亦較預期快捷。金先生滿意國際米蘭的整體表現，其八歲兒子更興奮高呼「滿意滿意，滿意守門員的（表現）！」，並指將來若再有國際米蘭賽事，必定再來支持。
Jason：曼城今日的整體表現令人滿意
香港球迷Jason雖然見證所支持的曼城落敗，但認為賽事給予不同球員上陣機會，曼城今日的整體表現令人滿意，現場氣氛亦熱烈踴躍，因此今日都十分開心。
對於今次曼城部分球星缺陣，他指今年是世界杯年，故早有預料，而且陣容中仍有科頓、當拿隆馬等知名球員，已經很滿意陣容。他同時讚賞啟德體育園設施新穎，容納量大，場內人流指示清晰，整體觀賽體驗理想。
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