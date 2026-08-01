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足球盛會 | 逾百間商戶推動票尾經濟 有球迷善用票尾買曼聯波衫

社會
更新時間：20:15 2026-08-01 HKT
發佈時間：20:15 2026-08-01 HKT

哨聲一響，這場曼城對撼國際米蘭的友誼賽正在啟德上演，場內氣氛熱烈，打氣聲不斷。今次的賽事有過百間食肆及商店推出「票尾經濟」優惠，有本為曼聯球迷的市民則善用票尾，在附近的零售館商店購買了曼聯球衣，並指對票尾經濟中的食肆優惠最感興趣，計劃會在飲食方面花費約兩三百元。

不少球迷提早入場感受氣氛

臨近比賽，啟德主場館內氣氛熱烈，不少球迷提早入場感受氣氛。林氏一家今日由爸爸Patrick帶同兩姐弟入場觀賽，十二歲的姐姐Jamie表示，自己七歲已開始睇波，雖然本身支持曼聯，但亦喜歡欣賞足球賽事，今日入場前雖有下雨，也無損興奮心情。喜歡曼城的弟弟Marcus則最喜愛球星科頓，今次是第一次親身看到偶像上場，十分期待。

 

林氏一家今日由爸爸Patrick帶同兩姐弟入場觀賽。蘇正謙攝
林氏一家今日由爸爸Patrick帶同兩姐弟入場觀賽。蘇正謙攝

有市民善用票尾買曼聯球衣

Patrick表示，事先有了解過「票尾經濟」，昨日帶兩姐弟觀看曼城公開訓練後，有使用票尾在零售館商店購買運動用品，記者追問具體購買了甚麼，他笑著坦言是給自己買的曼聯球衣。Patrick預計，今日觀賽會在飲品和食品方面花費約兩三百元，又指對票尾經濟中的食肆優惠最感興趣。他解釋，自己平常少機會來啟德，通常都是因為有比賽或者表演才來，就會在附近吃飯。

國際米蘭球迷姜先生則在場內小食部與太太一同享用美食。蘇正謙攝
國際米蘭球迷姜先生則在場內小食部與太太一同享用美食。蘇正謙攝

國際米蘭球迷：「啱心水就買」

國際米蘭球迷姜先生則在場內小食部與太太一同享用食物，他解釋，自己提早入場並選擇在場內買食物，是為了「歎冷氣傾計」，感覺氣氛更佳。至於今日打算消費多少，他表示未有設定消費限額，「啱心水就買」，又指自己剛在場館附近紀念品店購買了毛巾留念，因毛巾上印有賽事名稱，亦印有賽事是在香港舉行，便購買了，如要繼續消費，亦最希望購入有紀念價值的物品。他透露之前聽聞過票尾優惠，但因下班後趕來觀賽，未有時間享用相關優惠。

記者：周育瑩

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