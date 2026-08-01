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足球盛會 | 暴雨澆不滅球迷熱情 有曼城狂迷專程由泰國來港：香港食物amazing

社會
更新時間：17:41 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:41 2026-08-01 HKT

英超曼城與意甲國際米蘭今晚將在啟德主場館對戰，為「香港足球盛會2026」拉開序幕。現場所見，下午5時許啟德主場館外已一片「藍海」，不少球迷都有身穿球衣，準備為自己愛隊打氣。即使天公不作美下傍沱大雨，仍然澆不滅一眾熱血球迷的熱情。有來自泰國的曼城球迷專程來港觀看今日賽事，更希望有機會走近喜愛的球星附近獲取簽名。他亦大讚香港食物美味，形容是「驚艷（amazing）」。

泰國曼城球迷自製面具望博球星目光

來自泰國的曼城球迷Best專程來港觀看今日賽事。他透露，自己是曼城的「瘋狂粉絲」，上月已購買門票專程看他們的比賽，十分期待賽事。Best特意製作了曼城球員加華度爾和當拿隆馬的面具，打算入場後戴上，笑言「如果兩位球星看到我戴着這個面具，會很好玩很開心」。

記者問及為何專程來港觀賽，他表示是因為現場氣氛與電視轉播截然不同，「可以現場盡情吶喊打氣，也可以唱歌慶祝」，若機會許可亦希望有機會走近喜愛的球星附近獲取簽名，但強調氣氛才是最大吸引力。關於對香港的印象，他大讚香港食物美味，形容是「驚艷（amazing）」，惟他後日就會回泰國，因他今次是專程來支持曼城隊伍的。

內地球迷：喜愛球星無來港但未感失望

除了泰國，亦有內地球迷專程來港觀賽。來自上海的曼城球迷俞先生和國際米蘭球迷孫先生來港觀看比賽，二人剛完成高考，趁假期入場支持喜愛的球隊。他們六月已購買門票，昨日亦一同觀看了公開訓練，兩人都覺昨日氣氛很好，現時心情激動，十分期待接下來的賽事。他們透露今日甚至興奮得未吃晚餐，計劃完場後才返回酒店附近吃宵夜。

孫先生表示，自己最欣賞隊長拿達路馬天尼斯，雖然對方因世界盃未能隨隊，但他亦喜歡其他人，不會因為隊長沒有來就失望。俞先生表示，自己是第一次來香港，大讚香港凍奶茶好喝。俞先生續稱，日後若曼城再來港作賽，仍會入場支持，「畢竟這裡比較近，比較好支持球隊」。

曼城球迷：現場看球賽氣氛較佳

本地市民梁先生與梁太太兩人都是曼城球迷，今次是首次到啟德體育園觀賽。梁先生稱自己是「冷靜型球迷」，最喜愛菲爾科頓和卡胡辛洛夫；他認為現場看球賽氣氛較佳，但笑言自己「怕醜」，不會大聲吶喊，反而太太會投入打氣。梁太太表示，啟德場館交通方便，場地寬敞可容納大量觀眾，賽前已在鄰近的AIRSIDE用膳，認為附近飲食配套充足，日後若有感興趣的活動，亦樂意再度前來。

今次大會推行「票尾經濟」，觀眾憑賽事門票票根可享餐飲等優惠，梁先生梁太太表示對此並不知情，認為政府可多加宣傳。

記者：周育瑩
 

 

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