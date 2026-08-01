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足球盛會｜曼城對撼國米今晚開場 有曼城狂迷專程由泰國來港：香港食物amazing

社會
更新時間：17:41 2026-08-01 HKT
發佈時間：17:41 2026-08-01 HKT

英超曼城與意甲國際米蘭今晚將在啟德主場館對戰，為「香港足球盛會2026」拉開序幕。現場所見，下午5時許啟德主場館外已一片「藍海」，不少球迷都有身穿球衣，準備為自己愛隊打氣，亦不少人在「香港足球盛會」海報前打卡合照。

來自泰國的曼城球迷Best專程來港觀看今日賽事。他透露，自己是曼城的「瘋狂粉絲」，上月已購買門票專程看他們的比賽，十分期待賽事。Best特意製作了曼城球員加華度爾和當拿隆馬的面具，打算入場後戴上，笑言「如果兩位球星看到我戴着這個面具，會很好玩很開心」。

記者問及為何專程來港觀賽，他表示是因為現場氣氛與電視轉播截然不同，「可以現場盡情吶喊打氣，也可以唱歌慶祝」，若機會許可亦希望有機會走近喜愛的球星附近獲取簽名，但強調氣氛才是最大吸引力。關於對香港的印象，他大讚香港食物美味，形容是「驚艷（amazing）」，惟他後日就會回泰國，因他今次是專程來支持曼城隊伍的。

記者、攝影：周育瑩
 

 

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