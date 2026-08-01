全民運動日支持善德單車創舉 童軍總會挑戰接力踩 冀相當環繞地球一周

由香港善德基金會攜手永明金融推出的「善德永明耀香港 Ride-To-Shine Hong Kong」大型智能單車騎行盛事，自啟動以來便席捲全城，掀起單車熱潮。適逢8月1日「全民運動日」，香港童軍總會號召五個地域的童軍成員齊心參與，展開智能單車接力挑戰，全力衝擊累積40,075公里（相當於環繞地球一圈）的壯舉。

這場智能單車接力挑戰，由機管局、機場保安及香港國際航空學院等打響頭炮，組成「晨曦飛翔 」隊，踩出累計過千公里數的好成績。其後，香港童軍總會的童軍成員們佩戴著象徵承諾與責任的童軍領巾，個個士氣高昂，一「里」接一「里」接力踩。

香港童軍總會香港總監黎偉生博士表示，8月1日不僅是「全民運動日」，更是「童軍國際領巾日」，令活動倍增意義。他指出，童軍領巾代表著竭盡所能、服務他人的精神，而這場接力騎行，既考驗個人耐力，更磨練團隊合作。透過智能單車裝備，成員在鍛鍊體能之餘，亦展現了運動與時並進、全面發展的理念。黎博士特別感謝善德基金會的悉心策劃，讓童軍成員有機會參與這項盛事。

全城齊心邁向120萬公里

是次「善德永明耀香港」活動的最終目標是累積騎行120萬公里，相當於圍繞地球30圈，以迎接明年香港回歸祖國30周年。童軍總會則在今日短短2小時的接力中，逾300名童軍無懼細雨，他們在100部智能單車上奮力騎行，成功累計逾3,700公里，成功朝着「合力環繞地球一圈」的目標，邁向一大步。

參與挑戰的17歲童軍成員Karine表示，童軍夥伴情同手足，只要大家齊心協力，就一定能達成目標。另一名19歲童軍成員Christina則分享，她堅持踩了半小時，秉承童軍勇敢無畏的精神，即使天氣欠佳也盡力踩，只希望為整體的騎行目標貢獻一分力量。

位於尖沙咀梳士巴利花園主場地的智能單車將開放至8月15日。其後，活動將移師至香港國際機場及亞洲國際博覽館，而流動單車平台亦會陸續走訪全港18區及大灣區各個城市。

