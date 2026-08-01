神舟二十三號︱政府籌備香港學生與黎家盈「天地對話」 孫東：最快9月

神舟二十三號於5月24日晚成功發射，至今已接近2個月，港產太空人黎家盈狀況備受關注。創新科技及工業局局長孫東在一個電視節目中透露，學生今年最快9月有機會與黎家盈展開「天地對話」。

孫東續稱，這個對話叫作「天空課堂」，所以創新科技及工業局會同教育局一直跟國家有關方面進行協商，由於主體是中、小學生，會於開學後盡快舉行。他又指，當局支持了很多大學團隊一直在做科研，服務國家航天大局，正思如何把航天科技作為產業在香港做起來。

在中國太空站駐守兩個多月，黎家盈與另外兩位隊員，已成功完成不同的太空科學實驗，三人亦在太空站平台照料、自身健康管理等方面，系統地開展了多項重要工作，身體狀態保持良好。黎家盈更為了克服長期微重力環境對人體帶來的生理挑戰，特意持續在天宮空間站內鍛鍊，當中透過跑步、用彈力帶訓練肌肉，又透過設備對抗骨質疏鬆。

除緊張的科研任務，黎家盈在太空站的日常生活亦趣味十足，繼曾在太空站成功「烤南瓜」引發全港熱議後，她在上月再度大展廚藝，與隊友朱楊柱、張志遠一同在太空「烤蛋糕」品嚐，慶祝任務圓滿成功。