Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

車牌拍賣｜因諧音「一哥」曾拒批 「YUT G0R」車牌5.2萬成交 高出底價逾十倍

社會
更新時間：11:43 2026-08-01 HKT
發佈時間：11:43 2026-08-01 HKT

去年11月有市民向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」（粵語諧音「一哥」）被拒，質疑署方標準不一，遂於今年2月入稟高等法院申請司法覆核，聆訊雖然最終取消，但運輸署在向律政司索取法律意見後，行使酌情權批出「YUT G0R」車牌。該車牌今（1日）早在灣仔會展拍賣，最終以5萬2千元成交，高出底價逾十倍。

「YUT G0R」車牌底價為5千元

運輸署今日共公開100個自訂車輛登記號碼拍賣，其中「YUT G0R」車牌底價為5千元，今早叫至第二口價時，已跳升至3萬元，第三口叫價再躍升至5萬元，最終以第四口叫價5萬2千元成交。

另外，因電影《夜王》爆紅的「葵芳」，其粵語諧音「葵芳」的「KWA1FUNG」車牌，則經過五口叫價，以9千元成交。

運輸署今日共公開100個自訂車輛登記號碼拍賣，其中「YUT G0R」車牌底價為5千元。運輸署網頁
運輸署今日共公開100個自訂車輛登記號碼拍賣，其中「YUT G0R」車牌底價為5千元。運輸署網頁

市民質疑署方標準不一曾提司法覆核

翻查資料，市民梁皓壹去年11月7日向運輸署申請自訂車牌「YUT G0R」被拒，署方解讀「YUT G0R」為影射某政府部門首長之俗稱，繼而推論其車輛會被合理地視為代表政府部門。但梁皓壹指運輸署曾批出自訂車牌「1GOR」，卻拒絕他就「YUT G0R」的自訂車牌申請，標準並不客觀一致，質疑其決定不合理。

梁皓壹就此提出入稟高等法院，申請司法覆核，要求法庭撤銷署長的決定。他亦有申請法援，惟法律援助署拒絕其法援申請，後聆案官黎達祥裁定梁上訴得直，向梁批出法援。有關的司法覆核案件原訂於6月9日開庭處理，惟聆訊最終取消。梁皓壹稱在今年3月30日及4月14日收到運輸署信件，表示運輸署就梁皓壹的「YUT G0R」自訂車牌申請，向律政司索取法律意見後重新考慮，運輸署署長決定根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》行使酌情權，批出「YUT G0R」車牌，隨後會安排「YUT G0R」車牌公開拍賣並通知梁有關拍賣詳情。


相關新聞：

市民申「YUT G0R」自訂車牌被拒 提司法覆核後聆訊取消 運輸署已行使酌情權批出車牌

市民取其名申「一哥」諧音自訂車牌被拒 提覆核質疑署方標準不一
 

最Hit
何文田考車場外現「睇水員」 助考生攔車管理交通、事後收利是 運輸署：如違規交執法部門
考車牌｜何文田駕駛路試現「睇水員」 收利是助考生攔車 運輸署：如違規交執法部門
社會
5小時前
中國移動、中國電訊及中國聯通內地三大電訊商發通告 8‧1開始手機號卡僅限官方辦理。法新社
內地平價數據卡不再？ 三大電訊商：8‧1開始手機號卡僅限官方辦理
即時中國
15小時前
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢 以為林敏聰只係鹹濕佬 一幕戲改觀讚絕頂聰明
江美儀狠批一港姐冇家教：佢核突到呢  以為林敏聰只係鹹濕佬  一幕戲改觀讚絕頂聰明
影視圈
3小時前
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
衛詩雅發生意外急送院病容曝光  口部受傷急施手術縫逾50針  已返家休息全面停工
影視圈
15小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
2026-07-31 11:23 HKT
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份
商業創科
2小時前
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
30年殘舊洗手台大變身 港男$1500低成本DIY 教6大翻新步驟 附防霉保養貼士
家居裝修
6小時前
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
LISA 無懼紅雨赴車公廟還神 相隔半年再低調訪港 粉絲靠「分趾鞋」認出偶像丨獨家
影視圈
14小時前
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分。
張柏芝佩戴3000萬珠寶震撼紅館 全球首唱《江湖再見》感染力滿分
影視圈
19小時前
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
國際足協放棄出售世界盃股權 恩芬天奴引爆內部風暴 高層怒批被瞞騙
即時國際
4小時前