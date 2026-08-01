香港足球盛會2026｜羅淑佩：訪港外隊基本盤強勁 對賽事號召力充滿信心

香港足球盛會今晚(8月1日)於啟德主場館隆重舉行，由英超曼城對意甲國際米蘭。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今在電台節目中指出，去年舉辦的足球盛會非常成功，今年由於是世界盃年，四強賽由排名首四位球隊包辦，不少球星戰至最後階段，加上國際足協設有21天的強制休息時間，令外隊訪港的國腳陣容無可避免會受到影響。她指出主辦方極具信心，成功邀得四支基本盤強勁的老牌球隊訪港，她透露，自從經過國際邁亞密隊，球王美斯未有上陣出賽後，真切知道如果球隊過於依賴單一超級巨星，一旦球星因故未能上場，球迷的失望會極大。

曼城公開操練吸引逾1.7萬人入場 料賽事可觀

羅淑佩透露，雖然遇上雨天，但昨晚曼城的公開操練仍吸引了高達17,100人入場。而啟德零售館更是人山人海，球星的現身成功帶動周邊商品熱賣。她對今晚的賽事號召力充滿信心，預計將有接近4萬名球迷一同入場。她認為今場賽事兩隊需為即將開鑼的賽事進行新球員磨合與戰術演練，相信會十分可觀。

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盛會聯動「票尾經濟」 過百間食肆及零售商戶提供優惠

除了球場內的精彩賽事，如何將盛事的熱度輻射至周邊民生經濟，成為社會關注的焦點。羅淑佩表示，今次足球盛會將推出「票尾經濟」，市民憑球賽門票，除可在零售館享受折扣外，香港各地亦有超過一百間食肆及零售商戶提供各式消費優惠。若票尾經濟受歡迎，可考慮多些聯乘，在政府提供方向、拆牆鬆綁或穿針引線之餘，最終仍需靠商界自身各出其謀，主動計好成本效益並大膽嘗試新事物，才能在能力範圍內摸索出新的商業出路。

節慶盛事不斷 迎接香港特區30週年

展望今年下半年，羅淑佩表示，暑假期間多個博物館展覽、演唱會已辦得如火如荼，緊接著將迎來中秋節、萬聖節、十月底的美酒佳餚巡禮、繽紛冬日節，以及農曆新年等一連串節慶。她預告，為迎接香港特區成立30週年，今年的除夕倒數活動必定會非常繽紛奪目，而各項的盛事亦令整個城市閃亮起來。在體育盛事方面，九月份香港將首次主辦「東盟盃」賽事，屆時中國香港代表隊將會親自出征。鑑於香港運動員在杭州亞運、巴黎奧運及全運會中一直保持極佳狀態，她對接下來的亞運會充滿期待，深信中國香港運動員定能再創佳績。

