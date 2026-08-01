「菁英聚」學員訪律師會新會址 湯文龍寄語築基專業精神

約120名來自香港大學「菁英聚‧港大法律課程」（HKU Legal Academy for the Talented 2026）的中學生，周五（31日）參訪律師會新會址並參與分享會。律師會會長湯文龍致歡迎辭時寄語同學，專業精神作為法律界的立身之本，早在學生時代便應開始築基。

該法律課程由「菁英聚‧港大」主辦，為一項法律預修密集暑期課程，旨在向有志修讀法律的中學生傳授基本法律概念與訟辯技巧，啟發其對法律的興趣，並為其日後在香港修讀法律及投身法律界打下堅實基礎。這群學子來自香港、內地及海外多所學校，背景雖異，卻懷抱共同抱負，熱切探索法律天地，甚或將來晉身法律專業。

律師會會長湯文龍向學生們致歡迎辭，他說，縱使人工智能日益普及，法律依然是極具價值與深遠意義的志業。律師具備的誠信、智慧與睿智判斷，乃科技所無法取代。他特別寄語同學，專業精神作為法律界的立身之本，早在學生時代便應開始築基。優異成績與專業成就固然要緊，但最寶貴的資產始終是「信任」；而信任始於專業，終於誠信。他最後勉勵這群未來棟樑堅守原則，對誠信絕不妥協，因為才華固能開啟機遇，唯有品格才能決定如何善用機遇。

隨後，湯文龍聯同理事譚雪欣與同學們深度對談，詳述律師會身為法定自我監管機構及專業團體的職能，並介紹其在國家、國際及社區層面的拓展成果。分享會後，兩位更親自導賞律師會會址，引領學生探尋律師專業的悠久歷史與珍貴文物。活動在輕鬆歡愉的交流中落幕，學生把握良機直接向湯會長及譚律師請益，親身了解律師日常，並體悟在瞬息萬變的局勢下，如何成長為傑出且備受尊崇的法律專才。

律師會表示，衷心感謝香港大學法律學院協力安排是次參訪，期望此行能點燃年輕學子的法律志向，為其人生旅程播下希望的種子。律師會定將秉持推動青年法律教育的初心，期待見證新一代茁壯成長，並熱切歡迎更多青年才俊加入法律界。

律師會又稱，素來重視青年法律教育與人才培育。透過多元培訓、交流活動及青年計劃，律師會積極深耕法治教育、傳承專業薪火，致力培養兼具國民身份認同、國際視野與專業擔當的法律新秀，為鞏固並傳承法治基石傾力奉獻。