全母乳餵哺率僅15.5% 醫管局「愛嬰醫院」助推動 教儲存為復工做好準備

母乳餵哺可為產婦及嬰兒帶來不少好處。不過，醫管局調查發現，本港產婦全母乳餵哺率明顯降低，去年僅得15.5%。為推動母乳餵哺，醫管局8間設有婦產科的醫院成為「愛嬰醫院」，為產婦提供產前到產後的持續支援，由護士擔任「母乳顧問」，教導媽媽正確的餵哺技巧，為有需要個案提供支援，並為在職媽媽們提供復工後的母乳餵哺技巧。

醫管局母乳餵哺推廣小組主席黃思琦指出，母乳含有大量營養素，有利嬰兒腦部、神經組織及眼睛發展；而被譽為「黃金初乳」，即媽媽產後最初幾天分泌的母乳，更有豐富的抗體、活細胞，有助增強嬰兒抵抗力。媽媽餵哺母乳時，亦會分泌大量荷爾蒙，有助安定神經、穩定情緒，也會協助子宮收縮，幫助產後復元。

「母乳顧問診所」會有護士擔任「母乳顧問」，為有需要的個案提供協助。

區女士堅持三胎都以母乳餵哺。

世衞籲頭半年全母乳餵哺

根據世界衞生組織建議，嬰兒出生後1小時起，應盡快餵哺母乳，並於首6個月以全母乳餵哺。不過，黃思琦指出，不少產婦於產假過後，母乳餵哺上出現樽頸，公立醫院過去數年收到的產婦個案中，全母乳餵哺比率稍微下跌，去年僅得15.5%。衞生署調查亦發現，2020至2024年間，產婦出院之後全母乳餵哺率明顯隨時間下跌，尤其是出院兩個月，即約產假結束之後，下降趨勢更為明顯。

為推動母乳餵哺，醫管局8間設有產科的公立醫院已成為「愛嬰醫院」，為產婦提供產前到產後支援。瑪麗醫院婦產科資深護師何麗芳表示，相關醫院會為產婦提供母乳餵哺諮詢及產前講座、鼓勵及協助媽媽第一次授乳及教導正確餵哺技巧，同時也會設立「母乳顧問診所」，由護士擔任「母乳顧問」，為有需要的個案提供協助。另外，在產假尾聲，醫院亦會教導媽媽如何有計劃地儲存母乳，準備復工銜接。

區女士育有3名子女，全部都以母乳餵哺長大。她憶述，子女上幼稚園時，抵抗力明顯較其他同學好，「可能人哋（一個月）睇6次醫生，佢一個月睇兩次」。她又笑言母乳餵哺「經濟實惠」，亦可於孩子「扭計」時即時餵奶。

記者：伍萬庭